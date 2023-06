Skullcandy, produttore statunitense di dispositivi audio principalmente rivolti agli amanti della musica, ha lanciato due nuovi modelli di cuffie true wireless chiamate Rail disponibili nella variante con cancellazione attiva del rumore e senza; le cuffie puntano alla fascia alta del settore proponendo funzioni di primo livello a un prezzo molto competitivo. Scopriamole insieme.

Le Skullcandy Rail ANC propongono una formula vincente e la collaborazione con Tile

Specifiche tecniche

Partendo dal punto di vista estetico, le cuffie sono identiche in entrambe le configurazioni e presentano un design classico, con stelo corto e un’estetica semi-trasparente, inaugurata dal linguaggio di design di Nothing – ripreso da Apple con le Beats Studio Buds – che ora sta riconquistando quote presso gli altri produttori dopo anni di assenza. La custodia di ricarica presenta una forma tradizionale: curve morbide e la presenza dell’iconico logo dell’azienda posto nella parte anteriore.

Il modello di punta della gamma sono le Skullcandy Rail ANC che, come suggerisce il nome, sono dotate della cancellazione attiva del rumore resa possibile da 4 microfoni i quali si occupano di regolare automaticamente la cancellazione dei rumori in base alle condizioni esterne. Presente, in tal senso, la modalità “Stay-Aware” dedicata a quando si vuole prestare attenzione all’ambiente circostante in quanto evidenzia i suoni esterni; l’intepretrazione di Skullcandy della modalità “Trasparenza” di molti produttori. Parlando di microfoni, le cuffie possono contare sulla funzione Smart Mic che si occupa di amplificare la propria voce in chiamata riducendo i rumori di sottofondo.

Per quanto concerne la batteria, l’azienda promette un’autonomia di 10 ore, cifra che si riduce a 7 con la cancellazione dei rumori attiva. La custodia di ricarica è in grado di garantire un’autonomia di 38 ore e supporta la ricarica rapida. Presente, inoltre, il Bluetooth 5.2.

Le cuffie sono resistenti alla polvere e agli schizzi grazie alla certificazione IP55 che le rende ideali per l’utilizzo in ambito sportivo.

Funzioni intelligenti

Ciò che rende le Skullcandy Rail ANC davvero peculiari nel fitto panorama delle cuffie true wireless sono le numerose funzioni intelligenti che possono vantare. Tra queste, la più interessante è il supporto alla tecnologia di ricerca di Tile, questa rende possibile rintracciare gli auricolari direttamente dall’applicazione dedicata consentendo di monitorarne la posizione e, eventualmente, far riprodurre un suono alle cuffie. Una soluzione che costituisce un’interessante alternativa alla rete di ricerca Dov’è di Apple e che, di certo, rappresenta una rarità per il settore.

Tra le altre funzioni smart segnaliamo la possibilità di impartire comandi vocali a mani libere (tramite l’assistente vocale del dispositivo) per attivare e regolare la modalità Stay-Aware, avviare Spotify Tap e molto altro. Presente la sintonizzazione dell’audio in base alle capacità uditive dell’utente che verranno misurate “eseguendo un test audio in tempo reale per creare un profilo audio personale”, ha affermato l’azienda. Il tutto sarà regolabile tramite l’app Skull-iQ con cui personalizzare le funzioni dei pulsanti degli auricolari nonché gestire i vari profili di equalizzazione.

L’unico elemento in cui differiscono le Skullcandy Rail dalla versione con cancellazione attiva del rumore è meramente l’assenza di quest’ultima; le Rail, infatti, mantengono le specifiche tecniche delle sorelle maggiori potendo, peraltro, vantare un’autonomia superiore che, a detta dell’azienda, raggiunge le 42 ore con la custodia di ricarica.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità

Le Skullcandy Rail ANC sono disponibili nell’unica colorazione “True Black” a un costo di 99,99 euro mentre il modello senza cancellazione attiva del rumore è disponibile anche in colorazione “Bone” – ovvero un bianco tendente al grigio chiaro – a un costo di 79,99 euro. Entrambi i modelli saranno disponibili nei prossimi giorni esclusivamente sul sito ufficiale del produttore, anche se attualmente è possibile acquistare solo il modello senza ANC in colorazione nera.

Potrebbe interessarti anche: Migliori cuffie in-ear di Giugno 2023: ecco i nostri consigli