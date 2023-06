Il mercato degli incisori laser si fa sempre più interessante e in questo panorama in costante evoluzione arriva anche Atomstack S30 Pro, un modello che si distingue dalla massa per l’elevata potenza del suo laser, ottenuta accoppiando per 6 diodi da 6 watt ciascuno, con una potenza finale di 33 watt.

Atomstack S30 Pro

Con una simile potenza è possibile tagliare listelli di legno con uno spessore di 25 millimetri, o di materiale acrilico nero fino a 30 millimetri. E ovviamente Atomstack S30 Pro è in grado di incidere su svariate tipologie di materiali, come acciaio, ceramica o vetro, senza alcun tipo di problema.

Se messo a confronto con gli incisori laser standard da 10 watt, questo nuovo modello è in grado di offrire una velocità di taglio superiore del 200%, con una profondità che cresce del 150%. Ottimi miglioramenti anche rispetto ai più recenti modelli da 20 watt, con miglioramenti del 50% nella velocità e del 25% nella profondità di taglio.

Con una simile potenza a disposizione, e grazie a una scheda madre appositamente sviluppata, è possibile andare oltre alle classiche incisioni nere, con una palette di ben 256 colori tra cui scegliere, per realizzare incisioni più accurate e dall’aspetto molto più curato.

Il modulo laser include inoltre un modulo per la messa a fuoco e un sistema di raffreddamento ad aria, così non ci saranno più cavi e fili aggiuntivi che creano interferenze e intralciano i movimenti della macchina, che può tranquillamente essere controllata da uno smartphone con Android o iOS, è realizzata con u a struttura in alluminio anodizzato che può essere installata in appena 20 minuti, senza alcun passaggio complicato.

Atomstack S30 Pro è inoltre compatibile con i principali software per l’incisione laser, come LaserGRBL o LightBurn, e funziona sia con le versioni di Windows da XP fino alla 11 sia con macOS.

L’area utile per l’incisione è decisamente ampia, 400 x 400 millimetri e grazie ad alcune soluzioni evolute anche la precisione è particolarmente elevata, con il motore passo-passo che permette di allineare la testina laser in maniera accuratissima. Il pulsante rosso di emergenza permette di spegnere istantaneamente la macchina qualora dovesse verificarsi un qualsiasi problema.

Atomstack S30 Pro è in vendita sul sito ufficiale del produttore a 1.249 euro ma utilizzando il codice sconto AtomS30C500 potrete usufruire dell’incredibile sconto di 500 euro e portarvela a casa a soli 749 euro.

Informazione Pubblicitaria