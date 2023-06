IMOU, azienda di riferimento del settore della Smart Security, annuncia il lancio di quattro nuove telecamere di sorveglianza che puntano a massimizzare la sicurezza della smart home. Si tratta delle nuove Cell Go, Ranger RC, Cruiser 2 e Rex 3D. La nuova gamma è dotata della tecnologia IMOU SENSE che consente di migliorare la precisione del riconoscimento tramite l‘IA. I nuovi prodotti di IMOU sono già disponibili sul mercato. Ecco le caratteristiche complete.

IMOU presenta quattro nuove telecamere di sorveglianza

I nuovi prodotti di IMOU puntano ad alzare il livello di sicurezza per la propria abitazione, grazie ad un comparto tecnico completo e tante funzionalità software avanzate. Il primo modello della nuova gamma è IMOU Cell Go, telecamera vincitrice del Red Dot 2023 per il suo design compatto in grado di renderla facilmente installabile in qualsiasi ambiente. La telecamera è dotata di funzionalità avanzate per il rilevamento umano e di un sensore da 3 Megapixel oltre a audio bidirezionale e batteria integrata da 5.000 mAh, in grado di garantire un’autonomia di 120 giorni.

In più, la telecamera è disponibile anche in versione Kit con l’aggiunta del pannello fotovoltaico e delle staffe di montaggio esterne. Per la sua versatilità, Cell Go è utilizzabile anche come videocamera VLOG e può fungere da hotspot per connettersi al telefono quando non c’è una rete Wi-Fi disponibile. Da segnalare anche la certificazione IP65. Per la cura degli anziani, invece, IMOU lancia Ranger RC che integra la funzione audio “ascolta e parla in tempo reale” che permette di avviare una chiamata tramite l’app IMOUlife premendo il tasto One-touch posto nella parte frontale della telecamera.

Pensata per un uso interno, Ranger RC include uno scudo privacy fisico, attivabile via app, ed è disponibile in due versioni, da 4 Megapixel e 5 Megapixel, e con visione notturna fino a 10 metri. C’è poi la telecamera per la sicurezza da interni Rex 3D, disponibile nelle versioni da 5 Megapixel e 3 Megapixel. La telecamera è motorizzata, include una sirena e può ruotare su 360 gradi. C’è il supporto alla tecnologia IMOU Sense che migliora le prestazioni di riconoscimento fino al 50% rispetto ai prodotti sul mercato della stessa categoria.

La telecamera raggiunge una precisione del 99% per il riconoscimento di figure umane e animali domestici. Grazie alla funzione Pet Detection, inoltre, è possibile riconoscere e tracciare il movimento degli animali domestici. È anche possibile registrare dei messaggi audio da riprodurre per “richiamare” l’animale di casa. A completare la gamma c’è Cruiser 2, disponibile in due versioni, una da 5 Megapixel e una da 3 Megapixel. Si tratta di una telecamera pensata per uso esterno, con supporto al riconoscimento di persone e veicoli. La telecamera include la tecnologia IMOU SENSE che permette di ridurre i falsi allarmi. C’è anche la certificazione IP66 oltre al supporto alle reti Wi-Fi 6.

I prezzi delle nuove telecamere IMOU

Ecco i prezzi di lancio delle nuove telecamere IMOU in Italia:

IMOU Cell Go è disponibile al costo suggerito di 69,99 euro

è disponibile al costo suggerito di 69,99 euro IMOU Cell Go Kit è disponibile al costo suggerito di 89,99 euro

è disponibile al costo suggerito di 89,99 euro IMOU Ranger RC 2K+ è disponibile al costo suggerito di 44,99 euro

è disponibile al costo suggerito di 44,99 euro IMOU Ranger RC 3K è disponibile al costo suggerito di 59,99 euro

è disponibile al costo suggerito di 59,99 euro IMOU Rex 3D 2K è disponibile al costo suggerito di 49,99 euro

è disponibile al costo suggerito di 49,99 euro IMOU Rex 3D 3K è disponibile al costo suggerito di 69,99 euro

è disponibile al costo suggerito di 69,99 euro IMOU Cruiser 2 2K è disponibile al costo suggerito di 79,99 euro

è disponibile al costo suggerito di 79,99 euro IMOU Cruiser 2 3K è disponibile al costo suggerito di 99,99 euro

I modelli 2K hanno un sensore da 3 Megapixel mentre i modelli 3K possono contare su di un sensore da 5 Megapixel.