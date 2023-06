Apple ha annunciato nuovi strumenti che possono essere utilizzati dagli sviluppatori per trasformare un iPhone in una videocamera autonoma per il monitoraggio degli animali domestici.

Da oggi gli sviluppatori possono utilizzare un nuovo framework chiamato DockKit che permette di creare “esperienze fotografiche e video” attraverso un iPhone montato su un supporto motorizzato, in modo da tracciare gli animali domestici quando non si è in casa.

Gli sviluppatori possono quindi utilizzare l’API Animal Body Pose che è in grado di identificare e tracciare gli animali attraverso la fotocamera dell’iPhone e anche di riconoscere se un animale domestico è seduto, sdraiato, in piedi, ecc.

Apple afferma che combinando questi due strumenti gli sviluppatori possono creare app che tracciano automaticamente i soggetti nei video live su un campo visivo a 360 gradi, prendono il controllo diretto del supporto per personalizzare l’inquadratura, controllano direttamente i motori e forniscono il proprio modello per tracciare altri oggetti.

Il monitoraggio degli animali domestici non è una funzionalità che Apple intende introdurre in iOS 17, ma si tratta piuttosto di strumenti per consentire agli sviluppatori di creare e lanciare le proprie “pet cam” basate su iPhone che dovrebbero offrire maggiori possibilità rispetto alle comuni telecamere IP.

Apple ha in programma di approfondire tutto questo in una prossima sessione della Worldwide Developers Conference, tuttavia sembra che il colosso di Cupertino abbia intenzione di lanciare anche una nuova funzionalità di docking chiamata StandBy, che trasforma il proprio iPhone in uno smart display per la casa intelligente quando è in carica e inclinato lateralmente.

