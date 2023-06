Il campionato di Serie A è terminato ma DAZN non va in vacanza e già guarda al futuro prossimo, rinnovando i piani tariffari a disposizione degli utenti. Resta confermato lo scherma generale, con tre diversi piani di abbonamento tra cui scegliere, ma le novità non mancano. La nuova gamma di abbonamenti DAZN, infatti, parte da 9,99 euro al mese. Per accedere a tutti i contenuti inclusi nel catalogo della piattaforma, però, bisogna mettere in conto una spesa nettamente superiore. Ecco i dettagli.

DAZN rinnova le sue offerte: si parte da 9,99 euro al mese

Lo schema tariffario proposto da DAZN prevede tre diversi piani di abbonamento. Resta confermata la versione Start, dal costo contenuto e dedicata prevalentemente agli “altri sport”, non includendo le partite di Serie A e di Serie B di calcio. Questo piano presenta un costo di 9,99 euro al mese, nella versione con abbonamento annuale e pagamento in 12 rate mensili.

Il costo sale a 13,99 euro al mese scegliendo la versione mensile con disdetta da dare con preavviso di 30 giorni. Con DAZN Start sarà possibile seguire la Serie C maschile, il calcio femminile oltre al basket italiano ed europeo, le partite della NFL, i match di boxe e UFC. L’abbonamento prevede la possibilità di registrare fino a 4 dispositivi e di accedere al servizio da 2 dispositivi in contemporanea ma utilizzando la stessa rete Internet.

Per l’offerta completa di DAZN è necessario puntare sui piani Standard e Plus che aggiungono le partite di Serie A (DAZN trasmetterà tutte le partite della prossima stagione), di Serie B oltre alle partite di Europa League e di Conference League, la Liga spagnola e i canali Eurosport 1 e 2. In questo caso, all’incremento dei contenuti corrisponde un incremento anche della spesa.

DAZN Standard costa 29,99 euro al mese, scegliendo la versione annuale con pagamento in 12 rate, oppure 39,99 euro al mese, con la versione mensile. Scegliendo DAZN Plus, invece, il costo è di 44,99 euro al mese, con l’abbonamento annuale, oppure di 54,99 euro al mese, con l’abbonamento mensile. I piani Standard e Plus si differenziano, sostanzialmente, per la possibilità di utilizzo e non per i contenuti inclusi:

DAZN Standard permette di registrare fino a 6 dispositivi e di accedere al servizio da 2 dispositivi in contemporanea ma utilizzando la stessa rete Internet

DAZN Plus permette di registrare fino a 7 dispositivi e di accedere al servizio da 2 dispositivi in contemporanea anche utilizzando 2 reti Internet differenti

La versione annuale degli abbonamenti a DAZN prevede una permanenza di 12 mesi e l’addebito di un importo pari agli sconti usufruiti in caso di recesso, come indicato nelle condizioni delle singole offerte. Per tutti i dettagli in merito alle offerte di DAZN e per attivare uno dei piani disponibili è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

