Anche se l’estate non è il periodo in cui le persone stanno maggiormente in casa a giocare, per gli studenti è il periodo ideale per rimettersi dalle fatiche del lungo anno scolastico e rilassarsi, anche con qualche intrattenimento ludico. Se vi siete appassionati al retrogaming, perché avete qualche anno in più sulle spalle o perché qualcuno vi ha fatto scoprire la bellezza dei giochi a 8 e 16 bit, oggi abbiamo l’offerta che fa al caso vostro.

La proposta arriva da Cafago, store online che spedisce nel nostro Paese in maniera gratuita, con i prezzi che includono l’IVA. In questo modo non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese.

Wireless Games Console HD

Non aspettatevi una console di grandi dimensioni, come quelle attuali: stiamo infatti parlando di una piccola chiavetta HDMI, da collegare all’apposita porta della TV (è disponibile anche una prolunga per semplificare l’operazione) e da alimentare tramite un cavetto USB (in confezione) da inserire in una porta della TV o in un alimentatore da acquistare separatamente.

Tutto qui, niente di complicato o ingombrante, tanto che potete portarvi tutto anche in vacanza al mare o in montagna. Per giocare ovviamente sono presenti due joypad wireless, con apposito ricevitore da inserire nella porta USB presente sulla chiavetta. Tutto si configura in maniera autonoma, senza che l’utente debba effettuare operazioni particolari.

Previous Next Fullscreen

Sulla chiavetta gira Linux con RetroArch, una soluzione open source che permette di utilizzare decine di emulatori, dal MAME per utilizzare le ROM dei vecchi cabinati anni 80 e 90, a quello di console dello stesso periodo, dalla prima PlayStation al SuperNintendo, passando per Gameboy e varie console Atari.

La scheda di memoria da 64 GB presente nella confezione di vendita permette di installare fino a 10.000 diversi titoli ed è possibile utilizzare microSD fino a 128 GB, per raddoppiare il divertimento. Tutto questo ha un prezzo più che accessibile, visto che con 23,24 euro (IVA e spedizione incluse) vi porterete a casa un dispositivo pronto a risvegliare ricordi o a farvi scoprire i titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi.

Acquistate Wireless Games Console sui Cafago

Informazione Pubblicitaria