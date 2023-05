Prendono il via le nuove Offerte High-Tech dell’Acer Store. A partire da oggi e fino al prossimo 19 di giugno, infatti, tramite lo store di Acer è possibile accedere a una lunga serie di offerte, con tanti prodotti in sconto. Tutta la gamma di notebook, PC desktop, monitor e accessori di Acer è coinvolta da questa nuova promozione. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito alla nuova campagna promozionale appena lanciata da Acer.

Sull’Acer Store partono le Offerte High-Tech: ecco le proposte migliori

Le nuove Offerte High-Tech dell’Acer Store includono tante opzioni per acquistare uno o più prodotti della gamma Acer a prezzo scontato. Le promozioni lanciate oggi continueranno fino al prossimo 19 di giugno (salvo esaurimento scorte). Su tutti i prodotti, inoltre l’Acer Store garantisce la consegna gratuita oltre alla possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal o Klarna.

Per accedere alla pagina dedicata alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

>> Scopri qui tutte le migliori Offerte High-Tech dell’Acer Store <<

Per una ricerca più dettagliata vi segnaliamo i link alle offerte suddivise per categoria di prodotti:

Qui di seguito, invece, vi riportiamo le 5 offerte più interessanti dell’Acer Store. Si tratta di una piccola selezione delle decine di proposte attualmente disponibili sullo store di Acer.