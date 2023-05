Il sito e i servizi della carta d’identità elettronica oggi, 25 maggio 2023, non sono disponibili. Il sito www.cartaidentita.interno.gov.it non è accessibile da diverse ore, e di conseguenza non si possono nemmeno adoperare i servizi collegati alla CIE.

È quindi impossibile usare la propria carta d’identità elettronica al posto dello SPID, ad esempio per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione come l’Agenzia delle Entrate o l’INPS. Ma secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Interno circa un’ora fa, si tratta di un problema tecnico che non c’entra nulla con la rivendicazione del gruppo hacker filorusso NoName.

Fuori uso la CIE e i servizi correlati

In mattinata, il collettivo filorusso noto come NoName, che già da più di un anno ha messo a segno vari attacchi DDoS (attacco che consiste nel sovraccaricare i server di un sito rendendolo così inaccessibile) ai siti istituzionali italiani e non solo, ha infatti rivendicato l’offensiva in questione su Telegram. Un orso con il tricolore sullo sfondo e una carta d’identità fanno da contorno al seguente messaggio:

L’Italia è pronta a fornire sostegno materiale all’Ucraina, ma attende passi decisivi dagli alleati. Non è affatto un Paese indipendente. Fortunatamente, il nostro team è in grado di prendere decisioni da solo, siamo andati nello spazio internet russofobico italiano e abbiamo ucciso un sito web di carta d’identità elettronica.

Come anticipato, il Viminale ha tuttavia smentito poco dopo spiegando che il problema è di natura tecnica e deriva da un incendio divampato nella giornata di ieri nei pressi della stazione Tiburtina di Roma, che fra le altre cose ha coinvolto alcuni cavi di fibra ottica utili per far funzionare il tutto.

Nel momento in cui scriviamo il sito della carta d’identità elettronica citato e i servizi correlati non sono ancora indisponibili, nonostante il Ministero abbia dichiarato che sono in corso i lavori necessari per ripristinare al più presto il sistema. Vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori informazioni.

