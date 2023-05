Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta del client nativo per Windows, che arriva alla versione 2.2319.4.0.

Le novità della versione 2.2319.4.0 di WhatsApp Beta per Windows

Una volta installata questa versione dell’applicazione, alcuni utenti potrebbero beneficiare di un miglior supporto per le bozze dei messaggi, funzionalità disponibile già da tempo per l’app nativa per Windows.

Dato che gli utenti spesso dimenticavano di aver iniziato a comporre un messaggio all’interno di una conversazione, in quanto l’applicazione fino a questo momento non indicava la presenza di un messaggio nella barra della chat, con tale nuova versione sarà possibile notare questo particolare dettaglio.

Così come viene mostrato da questo screenshot, le chat che contengono una bozza di messaggio saranno contrassegnate da un’etichetta verde chiamata “bozza”, consentendo agli utenti di identificare facilmente le chat in cui i messaggi non sono ancora stati inviati.

Inoltre, WhatsApp ha implementato una funzione per dare la priorità alle conversazioni con le bozze di messaggi, spostandole in cima all’elenco delle chat, così da consentire una loro più facile individuazione.

Al momento non vi sono informazioni su quando tali novità verranno implementate nella versione stabile dell’applicazione di messaggistica.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Beta per Windows potete scaricare l’ultima versione disponibile direttamente dal Microsoft Store seguendo questo link. La versione stabile, invece, può essere scaricata seguendo questo link.

Chi invece preferisce WhatsApp Desktop può aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai device basati su Windows (qui) e su macOS (qui).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp