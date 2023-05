Per i bambini è un’incredibile occasione per avvicinarsi al mondo dell’ingegneria, per i più grandi invece si tratta dell’opportunità di realizzare ed esporre uno dei manufatti tecnologici più importanti degli ultimi anni. Il Gruppo LEGO ha presentato oggi LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance, il nuovo set che permette di ricostruire il robot esploratore che da due anni ci sta portando alla scoperta di Marte.

Un set per gli ingegneri di domani

Grazie a questo set, realizzato con elementi della linea Technic, i piccoli ingegneri, ma anche gli adulti più curiosi, possono finalmente scoprire le spettacolari soluzioni ingegneristiche che permettono a questo veicolo di adattarsi perfettamente al suolo marziano, comprendendo il funzionamento delle varie componenti tecniche.

Il modello LEGO, molto fedele all’originale, è dotato di uno sterzo a 360 gradi, di un braccio mobile e di sospensioni snodabili e indipendenti, per consentire al rover di muoversi, grazie alle sue sei ruote, anche sulle superfici più irregolari del pianeta rosso. E a fargli da compagno in questo affascinante viaggio non poteva mancare Ingenuity, l’elicottero/drone che ha dimostrato di avere una straordinaria capacità di adattamento andando ben oltre le aspettative dei suoi creatori.

Previous Next Fullscreen

Luke Cragin, Designer del Gruppo LEGO, parlando del nuovo set, ha dichiarato:

“Ho sempre avuto una passione per lo spazio, e il processo di progettazione di questo set mi ha permesso di esplorare e approfondire questo interesse, dovendo riprodurre l’incredibile ingegneria sviluppata dal team pionieristico della NASA. Speriamo che le caratteristiche e le funzioni del modello contribuiscano a incoraggiare i giovani amanti dello spazio a voler sapere di più di ingegneria e, in futuro, a raggiungere le stelle”

Utilizzando l’app di realtà aumentata LEGO Technic AR, disponibile per dispositivi Android e iOS, è possibile scoprire nuovi contenuti educativi che permettono di conoscere il veicolo reale, i dettagli della missione su Marte, l’ambiente e il clima di un pianeta che da sempre stimola la fantasia dell’uomo.

Il set LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance è composto da 1.132 pezzi e sarà in vendita dal primo giugno nei LEGO Store e su LEGO.com al prezzo di 94,99 euro.