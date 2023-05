Il Max Planck Institute for Informatics e Google presenteranno nel mese di agosto, in occasione della conferenza SIGGRAPH 2023, un nuovo utilizzo delle reti GAN al fine di effettuare una manipolazione delle immagini semplice e veloce grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Grazie all’intelligenza artificiale si potranno modificare le immagini con pochi semplici clic, ottenendo un risultato sorprendente

Il nuovo modello si chiama DraGAN (o Drag Your GAN) e consente, tramite un’apposita interfaccia grafica, di manipolare un’immagine trascinando un qualsiasi suo punto; il risultato che potete vedere nel video poco sotto è sorprendente e consente di apportare ingenti modifiche in pochi clic.

Come potete notare il nuovo modello permette di spostare alcune parti dei soggetti, per esempio introducendo un sorriso su un viso, ruotando la testa di un animale, facendo fare l’occhiolino, modificando gli abiti o ruotando oggetti, il tutto con pochi clic del mouse.

Drag Your GAN: Interactive Point-based Manipulation on the Generative Image Manifold paper page: https://t.co/Gjcm1smqfl pic.twitter.com/XHQIiMdYOA — AK (@_akhaliq) May 19, 2023

È altresì possibile delineare una specifica zona dell’immagine, in modo che la rete GAN agisca esclusivamente sull’area selezionata, lasciando inalterata la restante parte dell’immagine.

I risultati non sono ancora perfetti, ma bisogna considerare l’elevata flessibilità e precisione di uno strumento di questo tipo rispetto ad altri; gli attuali servizi di creazione di immagini tramite intelligenza artificiale infatti non consentono all’utente di apportare modifiche, ma si limitano a restituire quanto inizialmente richiesto.

I ricercatori hanno già dichiarato di volere impiegare questo tipo di editing basato sui punti ai modelli generativi 3D, anche se per il momento non è previsto che il modello diventi uno strumento disponibile per gli utilizzatori finali; ad ogni modo si tratta di qualcosa che in futuro modificherà sicuramente il settore della modellazione delle immagini.

Potrebbe interessarti anche: L’intelligenza artificiale fa paura anche al CEO di OpenAI