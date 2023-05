Oltre a essere stato uno dei primi brand a proporre aspirapolvere robot, alcuni dei quali realizzati in collaborazione con Xiaomi, Roborock è uno dei marchi più conosciuti in questo mercato, grazie a una serie di prodotti ricchi di funzioni. Il modello più recente, lanciato da poco sul mercato, è Roborock S8, che si caratterizza per numerosi miglioramenti rispetto al modello precedente di cui raccoglie l’eredità.

Oggi vogliamo segnalarvi una interessante offerta disponibile su Amazon, con un coupon che fa scendere decisamente il prezzo rendendolo molto appetibile per chi sta cercando un valido aiuto per le pulizie di casa.

Roborock S8 in offerta su Amazon

Uno dei principali punti di forza del nuovo Roborock S8 è indubbiamente la potenza di aspirazione, che in questo caso raggiunge i 6.000 Pa, più del doppio rispetto al modello precedente. Questo significa che povere, detriti e capelli vengono raccolti più rapidamente e in maniera più efficace dai pavimenti e dai tappeti, senza che siano necessari più passaggi.

La doppia spazzola principale in gomma invece riduce gli aggrovigliamenti, molto comuni in caso di capelli molto lunghi o peli di animali, migliorando decisamente la qualità della pulizia. Il sistema di lavaggio del pavimento utilizza un sistema sonico che strofina fino a 3.000 volte al minuto i panni inumiditi sul pavimento, che possono essere sollevati di 5 millimetri per evitare di trascinare lo sporco.

Il sistema di navigazione avviene tramite la torretta laser posizionata sulla parte superiore mentre gli ostacoli imprevisti vengono rilevati con un sistema a luce strutturata 3D. In questo modo il robot eviterà gli ostacoli in maniera intelligente velocizzando le operazioni di pulizia ed eviterà quei punti in cui potrebbe rimanere incastrato. L’utente ha la possibilità, grazie alla companion app, di creare dei muri virtuali, zone di esclusione in cui non aspirare o non lavare.

Sempre attraverso la companion app è possibile pianificare le pulizie, impostare la sequenza delle stanze e gestirne la suddivisione, per rendere più accurato il funzionamento del robot. Sono inoltre supportate le mappe multilivello, ideale per abitazioni disposte su più piani.

Attualmente Roborock S8 è in promozione su Amazon a 589 euro invece di 699 euro utilizzando il coupon da 110 euro presente nella pagina. A seguire il link diretto per l’acquisto.

Acquista Roborock S8 su Amazon

