Anche se il meteo in questi giorni è tutt’altro che incoraggiante, siamo nella stagione in cui solitamente si tolgono le bici dai supporto invernali, si verifica che sia tutto a posto e si comincia a macinare qualche chilometro, per ritrovare la gamba e magari perdere qualche chilo.

Se siete fuori allenamento, o se gli anni iniziano a farsi sentire, può essere interessante pensare all’acquisto di una e-bike, in grado di alleggerire la fatica e darvi qualche soddisfazione in più. Bezior X1500, in offerta in questi giorni sul noto store Gogobest, è la soluzione ideale a un prezzo più che abbordabile, e ora vi spieghiamo perché.

Bezior X1500

La proposta odierna di Gogobest, store online che spedisce dai magazzini europei, con il vantaggio di avere ridotti tempi di spedizione e la sicurezza di non pagare dazi doganali o adeguamenti IVA al momento della ricezione, riguarda una fat bike, con ruote da 26 x 4 pollici adatte a ogni terreno e in grado di migliorare il comfort di marcia in ogni situazione.

Lo schermo da 5 pollici posto sul manubrio permette di avere sempre sotto controllo tutti i dati, come l’autonomia residua, il livello di assistenza applicato e i dati sulla strada percorsa, il tutto con certificazione IP54 per resistere agli acquazzoni senza alcun problema. La dotazione tecnica è di tutto rispetto e include un doppio freno a disco idraulico, per garantire spazi di frenata ridotti, una doppia sospensione a olio per ammortizzare ogni asperità del terreno, anche quelli più accidentati, e un cambio Shimano a 27 velocità, con una tripla corona anteriore e un pacco pignoni composto da nove elementi.

Bezior X1500 inoltre può essere piegata, per facilitarne il trasposto in auto o nei mezzi pubblichi, riducendo drasticamente gli ingombri. La batteria da 48V – 12,8 Ah garantisce fino a 100 chilometri di autonomia in modalità assistita, mentre con la modalità full-electric tale dato scende a 45 chilometri.

La bici è infatti dotata di acceleratore, che secondo le vigenti normative può essere utilizzato solamente su aree private ma che può essere disattivato per rendere idonea la bici. Va inoltre detto che il motore ha una potenza di 1.500 watt, che supera quindi il limite di 250 watt imposto dalla legge italiana per la circolazione sulle strade pubbliche, rendendo quindi questa bici ideale solo in alcuni contesti.

Grazie al coupon F7WQ68 potete acquistare Bezior X1500 su Gogobest, utilizzando il link sottostante, a soli 1.234,99 euro, un prezzo davvero straordinario vista la sua dotazione tecnica. Se siete interessati ad altri modelli potete visitare questo indirizzo per scoprire le offerte settimanali.

