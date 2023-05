Si chiama OSCAL PowerMax 700 il nuovo dispositivo del brand emergente, focalizzato sulla realizzazione di prodotti sostenibili, dalle ottime prestazioni e con una elevata qualità. È la prima power station della compagnia asiatica e per celebrare degnamente il lancio potete acquistarla a un prezzo straordinario solo fino al 21 maggio.

La comodità della vita moderna nella natura

Se è vero che una vacanza immersi nella natura prevede un distacco completo dalla frenesia del nostro mondo, è pur vero che è quasi impossibile staccarsi completamente dalla tecnologia, non fosse altro che per avere lo smartphone sempre carico per fare qualche foto o una presa di corrente per avere la luce in tenda o per cucinare la cena.

OSCAL PowerMax 700 è in grado di soddisfare queste esigenze, con un design compatto e un peso tutto sommato contenuto. Misura infatti 31,2 x 19 x 24,8 centimetri e pesa 7,5 Kg. Al suo interno troviamo una batteria al nickel e un inverter a onda sinusoidale pura in grado di erogare 700 watt in corrente alternata, con un picco di 1.200 watt, e una capacità complessiva di 666 Watt/ora.

La maniglia rinforzata semplifica il trasporto mentre la base è realizzata con un materiale antiscivolo per garantire la massima stabilità su ogni superficie. La carica è sufficiente per far funzionare un piccolo frigo per un giorno intero, o ricaricare una fotocamera oltre 30 volte. Il sistema di gestione intelligente delle batterie è in grado di monitorare le prestazioni della batteria per assicurarsi che scarica e carica avvengano entro i limiti di sicurezza, per aumentarne la durata e prevenire danni ai dispositivi collegati. Anche la temperatura è tenuta costantemente sotto controllo, così da evitare esplosioni o incendi durante l’utilizzo.

La batteria interna di OSCAL PowerMax 700 può essere ricaricata in cinque modi diversi: grazie al supporto alla ricarica rapida a 150 watt e al Power Delivery a 65 watt, con appena un’ora di carica è possibile raggiungere le 26 ore di utilizzo. La ricarica può avvenire tramite pannelli solari (da acquistare a parte) con una potenza massima di 150 watt, ma anche con una classica presa a muro o la presa dell’accendisigari.

Dodici invece sono le uscite a disposizione, tra cui un pad di ricarica wireless a 15 watt nella parte superiore, Troviamo poi due prese AC a 700 watt, due prese DC, 4 USB-A, 2 USB-C e una porta USB-C bidirezionale. E una porta USB-C supporta il Power Delivery a 100 watt, per ricaricare rapidamente notebook in tempi ridotti. Nella parte frontale infine è presente un display con tutte le informazioni necessarie e le prese a disposizione.

Fino al 21 maggio OSCAL PowerMax 700 è in offerta su Amazon a 279,99 euro, grazie a uno sconto del 50% applicato alla cassa e a uno sconto del 10% che può essere applicato direttamente nel carrello. Un ottimo risparmio insomma se pensate che il prezzo di listino è di 699,99 euro.

