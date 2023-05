Continuano le offerte sull’Acer Store che, a distanza di un paio di mesi dall’inizio della stagione, lancia gli Sconti di Primavera, mettendo a disposizione sconti fino al 30% o fino a 1.000 euro su di una selezione di prodotti della sua gamma. La nuova serie di offerte è valida fino al prossimo 25 di maggio ma fino alle 14.00 del 18 maggio è possibile beneficiare di uno sconto extra del 5% su tutto inserendo il codice MAD5 nell’apposito campo del carrello. Vediamo, di seguito, i dettagli in merito alla nuova promozione appena lanciata da Acer.

Tante offerte sullo store ufficiale di Acer

C’è tempo fino al prossimo 25 maggio per sfruttare gli Sconti di Primavera dell’Acer Store con tanti modelli proposti in sconto. Acer, infatti, consente l’acquisto a prezzo ridotto, fino al 30%, di svariati notebook oltre che di monitor, PC ed accessori. Su tutta la gamma, inoltre, è disponibile uno sconto extra del 5% con il codice MAD5 valido fino alle 14:00 del 18 maggio (basta inserire il codice nell’apposito campo del carrello).

Da notare che per tutta la gamma di prodotti in offerta c’è la consegna gratuita oltre alla possibilità di pagare in 3 rate con Klarna o PayPal, senza interessi e costi aggiuntivi. Per un quadro completo su tutte le offerte in corso è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, vi proponiamo una Top 10 delle offerte più interessanti disponibili in questo momento sull’Acer Store:

Ripetiamo che per tutti i prodotti indicati è possibile ottenere uno sconto extra del 5% rispetto a quanto indicato semplicemente inserendo il codice MAD5 che sarà valido fino alle 14 del 18 maggio. La promozione terminerà il prossimo 25 di maggio. Per scoprire tutte le offerte è disponibile il link qui di sotto.

>> Scopri qui le offerte degli Sconti di Primavera di Acer <<