Se avete deciso di acquistare uno smartphone, una smart TV o un prodotto tecnologico, Unieuro ha lanciato una nuova offerta che potrebbe fare al caso vostro: stiamo parlando di Vola da Unieuro.

Si tratta di un’iniziativa in virtù della quale gli utenti per ogni 299 euro di spesa possono avere in regalo un volo andata e ritorno in Europa, fino a un massimo di tre voli.

Come aderire all’iniziativa Vola da Unieuro

Grazie a questa iniziativa, in vigore fino al 25 maggio 2023, sarà possibile ottenere 1 volo (andata e ritorno) con una spesa minima di 299 euro, 2 voli (andata e ritorno) con una spesa minima di 598 euro e 3 voli (andata e ritorno) con una spesa minima di 897 euro.

Per sfruttare tale iniziativa è sufficiente riempire il carrello di prodotti con una spesa minima di 299 euro e andare alla cassa (l’iniziativa è disponibile sia nei negozi fisici della catena che sul suo sito)

In caso di acquisto in un negozio fisico, al momento del pagamento si riceverà il codice per ottenere i relativi voli mentre per gli acquisti online il codice verrà consegnato via email.

Una volta effettuato l’acquisto, ecco cosa bisogna fare per riscattare i bigliettti aerei:

andare sul sito www.volaconuniero.com e compilare tutti i dati richiesti in caso di acquisto effettuato in negozio, registrarsi sul sito a partire dal giorno successivo alla data dello scontrino ed entro 10 giorni in caso di acquisto online, registrarsi sul sito entro 10 giorni dalla ricezione dell’email contenente il pin

Il team di Unieuro ricorda di seguire le istruzioni riportate nel sito e di utilizzare il medesimo indirizzo email in tutte le fasi della registrazione, aggiungendo che chi ha ricevuto più codici PIN deve inserirli tutti per ottenere i rispettivi voli.

Una volta completata la registrazione, gli utenti riceveranno un codice per prenotare il volo gratis andata e ritorno in Europa e Unieuro precisa che il codice di prenotazione va utilizzato entro 5 mesi dalla data di registrazione.

Potete trovare il regolamento integrale dell’iniziativa seguendo questo link.

Se desiderate sfruttare la nuova promozione di Uniero non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista su Unieuro e ottieni i biglietti aerei per volare in Europa