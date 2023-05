La Svezia ha già sperimentato quattro strade elettrificate temporanee nel territorio nazionale, ma ora il Paese sta realizzando un tratto di 21 km che sarà elettrificato in modo permanente.

L’amministrazione dei trasporti svedese Trafikverket sta costruendo la prima strada elettrificata permanente al mondo che ricaricherà i veicoli elettrici mentre la percorrono.

Trafikverket non ha ancora scelto la tecnologia di ricarica per il progetto innovativo, ma la sua realizzazione dovrebbe completarsi nel 2025 e diventare disponibile poco dopo.

L’amministrazione sta prendendo in considerazione soluzioni come le linee elettriche aeree e i binari elettrici incorporati nel suolo stradale che trasmettono energia al veicolo elettrico attraverso pickup o bobine induttive.

Il tratto stradale elettrificato verrà realizzato sull’autostrada E20 tra Hallsberg e Örebro in quanto è un punto particolarmente trafficato per via dell’intenso trasporto commerciale.

A marzo la Chalmers University of Technology svedese ha pubblicato uno studio secondo cui una combinazione di strade elettriche sul 25% delle strade nazionali ed europee più trafficate e la ricarica domestica dei veicoli elettrici darebbero una forte spinta alla transizione elettrica.

I ricercatori sostengono che se ciò accadesse le batterie dei veicoli elettrici potrebbero essere significativamente più piccole, fino a occupare solo un terzo delle dimensioni attuali.

L’amministrazione sta attualmente lavorando per procurare un appaltatore per il progetto, tuttavia il settore della mobilità elettrica si sta evolvendo verso tecnologie di accumulo e ricarica sempre più rapide che a un certo punto risultare più convenienti rispetto all’elettrificazione di migliaia di chilometri di strade.

