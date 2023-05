La bella stagione è ormai arrivata e le giornate si allungano tanto da lasciarci tempo anche alla sera per qualche attività sportiva. Se vi piace pedalare, ma non volete fare troppa fatica, o volete raggiungere obiettivi più ambiziosi, perché non rivolgersi a una bella bici a pedalata assistita? Oggi abbiamo un modello davvero interessante, proposto dallo store online TomTop che in questo caso spedisce dai magazzini europei, senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di GOGOBEST GF600, un modello molto interessante perché vi permette di muovervi con estrema libertà su ogni tipo di terreno, dalle strade cittadine a quelle di campagna o di collina. La scheda tecnica è decisamente interessante così come l’autonomia e il prezzo è molto allettante.

GOGOBEST GF600

Partiamo subito col dire che le specifiche di GOGOBEST GF600 sono da vera fuoriclasse, e che per sfruttarla in pieno dovrete usare dei terreni privati. Il motore da 1000 watt infatti permette di raggiungere i 40 Km/h, anche se potete girare tranquillamente per le strade italiane impostando l’assistenza a 25 Km/h, come previsto dalla legge. È presente anche un acceleratore che però andrà disattivato per circolare liberamente e non incorrere in sanzioni.

Per il resto GOGOBEST GF600 è un modello davvero impressionante in quanto a dotazione tecnica, a partire dalla batteria che permette di raggiungere i 110 Km di autonomia in modalità assistita, valore che ovviamente cambia in funzione del percorso, della velocità e del peso dell’utente.

Le ruote da 26 x 4 pollici consentono di muoversi agilmente in città, senza risentire troppo delle buche e delle asperità dell’asfalto, ma anche di percorrere strade sterrate o dissestate senza problemi. A migliorare il comfort poi ci pensa la sospensione anteriore a olio, con una corsa di 100 millimetri per assorbire tutti i colpi e ridurre le vibrazioni trasmesse al manubrio.

In termini di sicurezza sono da segnalare i due freni a disco che permettono di avere spazi di arresto ridotti e che intervengono anche sull’assistenza alla pedalata, tagliano immediatamente la potenza al tocco delle leve del freno. Il telaio è realizzato in alluminio 6061 per contenere il peso garantendo allo stesso tempo un’elevata resistenza strutturale, mentre il cambio dispone di una singola corona anteriore e 7 pignoni posteriori.

Sullo schermo LCD da 5 pollici potete consultare numerose informazioni, dall’autonomia residua alla velocità e ai chilometri percorsi, oltre a controllare le luci di posizione per essere sempre ben visibili in ogni condizione. La batteria da 48V/13Ah può essere rimossa dalla bici e portata in casa per semplificare le operazioni di ricarica, che richiedono circa 6 ore.

Potete acquistare GOGOBEST GF600 su TomTop scegliendo fra tre colorazioni verde, nera o gialla, tutte proposte allo stesso prezzo di 1.172,17 euro, che include spese di spedizione dal magazzino tedesco e IVA. Questo significa che all’arrivo della merce in Italia non dovrete pagare alcun costo aggiuntivo, né dazi doganali né adeguamento IVA. A seguire i link per le tre colorazioni.

Acquista GOGOBEST GF600 verde

Acquista GOGOBEST GF600 nera

Acquista GOGOBEST GF600 gialla

Informazione Pubblicitaria