Come tutti i fan sanno benissimo, oggi si festeggia in tutto il mondo lo Star Wars Day, la giornata dedicata alla saga ambientata nella “galassia lontana lontana”. Per chi invece non lo sapesse è stato scelto proprio il 4 maggio per l’assonanza tra la pronuncia della data odierna e la celebre frase “Che la forza sia con te”, che in inglese suona “May the force be with you”.

Oltre alle novità dal lato video, di cui vi parliamo in un articolo separato, sono numerose le iniziative promozionali tra cui quelle del Gruppo LEGO, da tempo legato all’universo di Star Wars grazie a una serie di set dedicati sia ai più piccoli che agli adulti. Come ogni anno non mancano le novità, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, ma ci sembra interessante riproporvi quelli che sono i migliori set in commercio legati a Star Wars, le promozioni in atto e come celebrare degnamente questa giornata.

Le ultime novità LEGO Star Wars

Il set più atteso dai fan tra quelli lanciati in occasione dello Star Wars Day è indubbiamente il nuovo X-Wing Starfigher in versione UCS (Ultimate Collector Series), in vendita a 239,99 euro e composto da 1.949 pezzi. È un classico della serie e introduce un design aggiornato per quanto riguarda ali e motore e nuovi interni anche per la cabina di pilotaggio.

Chi invece ama i diorami non potrà lasciarsi scappare le due novità disponibili sullo store online da qualche giorno. Il Diorama Sala del trono dell’imperatore ricostruisce la scena del duello tra Darth Vader e Luke Skywalker sulla Morte Nera, per celebrare i 40 anni dalla pubblicazione del film “Il ritorno dello Jedi”. Il secondo invece, Diorama inseguimento con lo speeder su Endor, riproduce una delle scene più emozionanti del film, con l’inseguimento tra lo speeder della principessa Leia e di Luke e uno scout trooper.

Nuovi sono anche il set BrickHeadz che celebra gli eroi della battaglia di Endor, ma anche due set dedicati alla nuova stagione di The Mandalorian, con lo Snub Fighter pirata e Fang Fighter vs TIE interceptor. E per chi avrebbe sempre voluto un Super Star Destroyer ma non aveva lo spazio in casa per esporre la versione UCS, ecco una versione decisamente più “umana”, lunga “appena” 43 centimetri. Li trovate tutto sullo store online LEGO con la promozione valida fino al 7 maggio che vi permetterà di ricevere un mini X-Wing spendendo almeno 40 euro, una moneta da collezione spendendone 85 e una riproduzione della morte nera a fronte di una spesa di almeno 150 euro.

I set più belli che non possono mancare (carta di credito permettendo)

Non sono solo questi, ovviamente, i set che gli appassionati LEGO possono portarsi a casa, visto che l’offerta è decisamente ampia. Ci sono i tre diorami lanciati lo scorso anno che non possono mancare nella vostra collezione se vi piace riprodurre le scene più iconiche dei film, o le riproduzioni dei caschi dei protagonisti, tra cui quello imperdibile di Darth Vader o di Luke Skywalker (per non parlare di quello del mandaloriano).

Se vi piacciono i BrickHeadz ce ne sono alcuni di molto belli, come quello con Obi-Wan Kenobi e Darth Vader o del Mandaloriano col Bambino. Un vero fan della saga però non può non avere un Millennium Falcon, sia che si tratti della versione standard, dal prezzo abbordabile, sia della più costosa versione UCS, decisamente più ricca di dettagli.

E allo stesso modo anche la riproduzione del camminatore AT-AT, anche in questo caso disponibile in versione standard e UCS non può mancare in una vera collezione. Se invece avete preferito la serie dedicata al mandaloriano, ecco la riproduzione UCS della Razor Crest, ma anche il Trasporto del cacciatore di taglie.

Qui sotto trovate un elenco dei set più interessanti, mentre per l’elenco completo dei prodotti acquistabili, che include anche peluche e portachiavi, potete consultare questa pagina.