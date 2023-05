I prezzi degli smartwatch sono in costante discesa ma trovarne uno che vi costa decisamente meno di una serata in pizzeria non è facile. Cafago, store online che spedisce gratuitamente anche nel nostro Paese, propone il modello Y68 a un prezzo decisamente abbordabile per chiunque.

Y68, smartwatch tuttofare

Con il suo schermo IPS da 1.44 pollici, lo smartwatch Y68 offre un’ampia superficie per leggere i contenuti e i dati raccolti dai sensori presenti a bordo. Abbiamo un misuratore di battito cardiaco che è in grado anche di monitorare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e la pressione sanguigna, mostrando tutto in una sola schermata dedicata, per avere sempre sotto controllo queste importanti informazioni.

Sono presenti le tradizionali funzioni disponibili sui fitness tracker, quindi potremo conoscere i passi percorsi, le calorie consumate e scoprire la qualità del sonno, il tutto anche sullo smartphone grazie alla companion app disponibile per Android e iOS. Il collegamento avviene tramite Bluetooth così da rendere semplice e veloce la sincronizzazione tra i due dispositivi.

La batteria ha una capacità di 100 mAh e offre fino a 5 giorni di autonomia, anche se il dato può cambiare a seconda del tipo di utilizzo. Molto intelligente è il sistema di ricarica che non prevede un cavetto proprietario: basta infatti rimuovere un lato del cinturino per svelare un comune connettore USB-A da inserire in una qualsiasi porta del computer, un power bank o di un caricabatterie per ricaricare la batteria dello smartwatch in qualsiasi situazione vi troviate.

Tra le funzioni disponibili troviamo il controllo remoto della fotocamera, il controllo della riproduzione musicale (entrambi sullo smartphone), previsioni meteo, sveglia, allarme di sedentarietà, modalità non disturbare, visualizzazione di chiamate e messaggi ricevuti, notifiche dalle principali app e registrazione di tre diverse modalità sportive.

Tutto questo in otto diverse colorazioni, per trovare quella che più fa al caso vostro e abbinarla al look o al vostro stile. Il prezzo di Y68 è di appena 5,85 euro, che include sia le spese di spedizione dai magazzini in Cina sia l’IVA. Questo significa che all’arrivo della merce in Italia non dovrete pagare alcun costo aggiuntivi, dazi o tasse di importazione. A seguire il link per l’acquisto su Cafago.

Acquista Y68 su Cafago

