A due settimane dalla precedente tornata di novità, Acer lancia un nuovo portatile pensato per lavorare, dedicato ai creator e ai designer. Si chiama Acer Swift X 16 ed è un notebook dotato di uno schermo OLED, di nuovi processori AMD Ryzen e di schede grafiche dedicate, delle NVIDIA GeForce RTX 4050. Sul nostro mercato dovrebbe arrivare il mese prossimo, ma in attesa di informazioni più precise scopriamone le principali caratteristiche tecniche e il prezzo.

Caratteristiche e design di Acer Swift X 16

Acer Swift X 16 è un portatile che si presenta con uno schermo OLED da 16 pollici in formato 16:10 e con risoluzione di 3,2 K (3200 x 2000 pixel). Le certificazioni VESA DisplayHDR TrueBlack 500 e la TÜV Rheinland Eyesafe si aggiungono a caratteristiche quali la copertura del 100% di DCI-P3, la frequenza di aggiornamento di 120 HZ, il tempo di risposta inferiore a 0,2 ms e la luminosità di picco di 500 nit.

Sotto il cofano c’è il processore AMD Ryzen 9 7940H, con 8 core e fino a 45 W, affiancato a una scheda grafica integrata AMD Radeon 780M spalleggiata dalla già citata NVIDIA GeForce RTX 4050, con ray-tracing, nuova codifica video AV1, accesso ai driver di NVIDIA Studio e agli strumenti NVIDIA Omniverse, Broadcast e Canvas, fra gli altri. Per quanto riguarda le memorie, supporta fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a un massimo di 2 TB di spazio d’archiviazione su unità SSD PCIe Gen 4.

Per il resto, Acer Swift X 16 è dotato un touchpad più ampio del 33% rispetto alla generazione precedente, il più grande fra i notebook del produttore, integra una fotocamera da 1080p con le funzioni AI Acer Pirified View (sfocatura dello sfondo, inquadratura automatica e Eye Contact) a cui si aggiunge l’extra della tecnologia Acer Temporal Noise Reduction, utile in condizioni di scarsa illuminazione e Acer PurifiedVoice, con riduzione del rumore AI.

Questione porte, questo nuovo notebook di Acer supporta un ingresso per microSD, due USB C, una HDMI 2.1 e la connettività Wi-Fi 6E a garanzia di connessioni stabili e veloci. Da segnalare anche la presenza di un lettore di impronte digitali compatibile con Windows Hello e di Wake on Voice, su ambiente Windows 11, chiaramente.

Nonostante le dimensioni dello schermo e del resto, Acer Swift X 16 pesa 1,9 kg, merito della superficie in alluminio parte di un telaio spesso 17,9 mm, che integra fra l’altro un sistema di dissipazione del calore TwinAir, con ventole e modalità turbo che promettono temperature d’esercizio ottimali anche nelle sessioni di streaming, di gioco e nelle operazioni più impegnative.

Prezzo e disponibilità di Acer Swift X 16

Acer Swift X 16 è stato annunciato nelle scorse ore e arriverà sul mercato EMEA (che comprende anche l’Italia) nel mese di giugno a un prezzo di partenza di 1566 euro. Maggiori informazioni anche relative alle configurazioni disponibili arriveranno più in là, in occasione del lancio effettivo sul nostro mercato, di cui vi terremo aggiornati.

Potrebbe interessarti anche: i migliori notebook per studenti del mese: ecco i nostri consigli e Acer lancia le Mega Offerte con sconti su notebook e altri prodotti