Il Huawei Store lancia le offerte della Festa della Mamma. A partire da oggi e fino al prossimo 15 maggio, infatti, sullo store di casa Huawei saranno disponibili una lunga serie di promozioni, con sconti fino al 50% e la possibilità di sfruttare offerte flash e altre promozioni aggiuntive. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito alle nuove offerte lanciate oggi da Huawei per la Festa della Mamma.

Ecco le offerte di Huawei per la Festa della Mamma

Prendono il via le offerte per la Festa della Mamma disponibili su Huawei Store. In offerta ci sono tantissime promozioni da sfruttare, con sconti reali su PC, smartwatch cuffie true wireless e altri dispositivi della gamma Huawei. Su tutti i prodotti in offerta, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare la consegna gratuita. In aggiunta, è possibile pagare in 3 rate senza interessi con Klarna in modo da dilazionare la spesa. Per un quadro completo sulle offerte della Festa della Mamma lanciate oggi da Huawei e valide fino al prossimo 15 di maggio è possibile utilizzare il link che trovate a fine articolo.

Prima di consultare le offerte, consigliamo di riscattare il coupon promozionale che trovate al link qui di sotto. Il coupon vi garantisce uno sconto extra dell’8% che va a sommarsi alle promozioni in corso, garantendo un risparmio aggiuntivo sui prodotti Huawei. Anche questo coupon è valido fino al prossimo 15 di maggio. Per utilizzarlo vi basterà aggiungerlo nell’apposito campo dedicato ai coupon promozionali al momento del pagamento.

Riscatta il coupon per ottenere l’8% di sconto su Huawei Store (è necessaria la registrazione)

Passiamo ora alle offerte. Tra le promozioni più interessanti c’è quella dedicata a Huawei MateBook D16. Il notebook di casa Huawei è disponibile al prezzo scontato di 735 euro invece di 999 euro (considerando l’extra sconto garantito dal coupon). Il modello può contare sul processore Intel Core i5-12450H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre che su di un display Full HD da 16 pollici. La batteria è da 60 Wh e il notebook presenta una dotazione di porte molto ricca con USB-C, USB-A, HDMI e jack audio da 3,5 mm. Da notare, invece, che la versione con Intel Core i7 12700H del MateBook D16 è disponibile al prezzo scontato di 1.011 euro invece di 1.299 euro, sempre con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Segnaliamo anche le seguenti offerte:

I prezzi comprendono lo sconto extra dell’8% garantito dal coupon sconto. Da notare che l’elenco dei prodotti in sconto è molto lungo. In occasione di questa nuova ondata di offerte è possibile acquistare diversi modelli MateBook a prezzo scontato. In offerta ci sono anche i tablet MatePad oltre che gli smartphone Huawei e vari altri indossabili non inclusi nell’elenco. Per un quadro completo sulle offerte di Huawei per la Festa della Mamma, invece, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

>> Scopri qui le offerte della Festa della Mamma di Huawei <<