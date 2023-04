Il marchio danese Bang & Olufsen ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per la produzione di prodotti audio di alta gamma. Il nuovo diffusore portatile Beosound A5 è il risultato della collaborazione tra B&O e GamFratesi e rappresenta un importante passo avanti nel mondo degli altoparlanti portatili. Vediamo tutti i dettagli e i prezzi di questo nuovo prodotto.

Design retrò e tanta tecnologia nel nuovo Bang & Olufsen Beosound A5

La collaborazione con lo studio di architettura italo danese ha dato vita a un prodotto che fa del design minimale il suo punto di forza. L’idea è infatti quella di riportare ai giorni nostri gli stilemi delle radio del secolo scorso, il tutto con ovviamente contenuti tecnologici di alta qualità del mondo contemporaneo. Il prodotto finale può contare su un design minimalista che permette di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente, anche grazie alle due colorazioni disponibili. Il diffusore è disponibile, per entrambe le colorazioni, con finiture in alluminio; quello che cambia è il materiale di rivestimento: per la colorazione chiara è prevista finiture in alluminio argentato naturale e copertura in fibra annodata, mentre la versione scura prevede una finitura in alluminio antracite e cover in rovere color caffè scuro. In entrambi i casi le colorazioni sono riprese sia per il rivestimento del diffusore in sé sia per la maniglia utile per il trasporto.

Il diffusore Bang & Olufsen Beosound A5 non è solo design ma può contare, come detto in apertura, anche su un comparto tecnologico all’avanguardia, che va a controbilanciare il design tipicamente retrò. Nonostante le dimensioni generalmente compatte (29 x 19 x 13 cm circa), il Beosound A5 è abbastanza potente per fornire un suono di alta qualità grazie a un sistema di altoparlanti con un woofer da 13 cm, due midrange da 5 cm e un tweeter da 2 cm. Inoltre, grazie alla tecnologia RoomSense, il diffusore regola automaticamente la riproduzione musicale in base alle impostazioni della stanza, garantendo sempre la migliore fedeltà del suono in qualunque situazione.

Nessuna rinuncia anche per quanto riguarda la connettività. Presente infatti il Wi-Fi 6 con dual band e Bluetooth 5.2, Chromecast integrato, AirPlay2, oltre che ai sistemi di streaming musicale come Spotify, Tidal Connect, Apple Music e Deezer. Non manca anche la piena compatibilità con la piattaforma software proprietaria Mozart, progettata secondo principi modulari per garantire la longevità dei propri prodotti al di là del design e dell’artigianalità. Per la carica della batteria, che – a detta dell’azienda – dovrebbe garantire più di 12 ore di durata della riproduzione musicale, è previsto l’uso di una presa USB Type-C, oltre alla possibilità di Ricarica Qi wireless grazie ad una stazione di ricarica posta sulla parte superiore del diffusore.

Disponibilità e prezzi di Bang & Olufsen Beosound A5

La qualità Bang & Olufsen si fa pagare e anche questo prodotto non è da meno sotto questo aspetto. Il nuovo diffusore compatto dell’azienda è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale del produttore a un prezzo di listino consigliato di 999 euro. Il prezzo è indubbiamente alto, ma può essere in parte giustificato dall’assoluta qualità dei materiali e dai contenuti tecnologici avanzati utilizzati dalla casa danese. Per maggiori informazioni o per acquistare direttamente il prodotto potete consultare la pagina del diffusore seguendo questo link.

