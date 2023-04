Quante volte vi è capitato di sentire il campanello suonare e di essere impegnati in un’altra stanza? Mollate di corsa quello che state facendo, fate una corsa solo per scoprire che si tratta di un venditore di surgelati, di qualcuno che vuole rifilarvi un nuovo contratto telefonico o qualcuno che ha semplicemente sbagliato campanello? Oppure avete perso una consegna perché non eravate in casa quando il corriere ha suonato?

Con S6 Smart Video Doorbell invece potete rispondere anche quando non siete in casa, o ricevere una notifica sullo smartphone che vi mostra chi sta suonando alla porta, così da poter gestire al meglio la situazione. E il tutto a un prezzo davvero irrisorio, senza che sia necessario forare i muri e portare un cavo di alimentazione.

Un campanello davvero intelligente

La proposta arriva ancora una volta da Cafago, store online che spedisce nel nostro Paese senza costi aggiuntivi, con i prezzi che includono anche l’IVA. Questo significa che non dovrete pagare costi aggiuntivi al momento dell’arrivo della merce in Italia, né dazi doganali né adeguamento IVA.

Il video campanello può essere fissato alla porta d’ingresso, o al muro, anche col semplice biadesivo visto il peso ridotto ma nella confezione di vendita sono presenti anche gli accessori necessari per fissarlo al muro (staffe e viti). Non serve alcuna alimentazione esterna, visto che bastano tre comuni batterie AAA (non incluse però nella confezione) per far funzionare il video campanello, con una copertura che raggiunge i 50 metri.

Oltre al dispositivo da fissare all’esterno, comprendente la telecamera, il pulsante e il sistema di comunicazione (microfono e altoparlante), è incluso anche un ricevitore da alimentare con un cavo USB, che serve per il collegamento al WiFi di casa e per la suoneria, personalizzabile.

È poi sufficiente scaricare la companion app da installare sul proprio smartphone per poter ricevere le notifiche provenienti da S6 Smart Video Doorbell, anche quanto siete fuori casa, così da non perdervi nessuna consegna o da sapere in anticipo chi sta suonando all porta e decidere se rispondere o meno.

La modalità notturna permette di riconoscere l’interlocutore anche di notte e in ambienti bui, così da non avere mai sorprese sgradite. La risoluzione di 640×480 pixel è sufficiente a distinguere la persona che ha suonato e riduce il consumo di banda, assicurando una trasmissione dati sempre fluida in ogni circostanza.

Potete acquistare S6 Smart Video Doorbell su Cafago a soli 12,82 euro, cifra che include IVA e spese di spedizione, utilizzando il link sottostante.

Acquista S6 Smart Video Doorbell

Informazione Pubblicitaria