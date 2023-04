Il mercato delle auto elettriche sta attraversando una fase di forte concorrenza, con numerose case automobilistiche impegnate a sviluppare nuovi modelli sempre più avanzati tecnologicamente e convenienti per gli utenti. Ad alimentare la situazione è stata proprio Tesla, che ha avuto un ruolo fondamentale nell’innescare la guerra dei prezzi che sta attualmente caratterizzando l’intero settore. La società di Elon Musk ha infatti abbassato i prezzi dei propri veicoli elettrici in modo significativo, spingendo gli altri produttori a fare lo stesso per rimanere competitivi sul mercato. Questa strategia ha portato a un aumento delle vendite di Tesla, ma anche a una riduzione dei margini di guadagno dell’azienda. Nel primo trimestre 2023 l’azienda ha infatti incassato 23,3 miliardi di dollari, una cifra di poco inferiore rispetto alle attese di Wall Street, che ha portato allo stesso tempo un calo dei guadagni, scesi rispetto allo scorso anno a 2,51 miliardi di dollari, pari al 24%.

Elon Musk detta il futuro di Tesla con una provocazione

Nonostante questo drastico calo, il CEO di Tesla sembra non preoccuparsi affatto della situazione attuale, e anzi, come è solito fare, ha lanciato la seguente provocazione: “tecnicamente potremmo vendere già oggi con margine zero, e in futuro avere in esclusiva un business incalcolabile attraverso la guida autonoma”. Non è un segreto che Elon Musk punti molto sulla guida autonoma e sulle funzionalità aggiuntive che possono essere acquistate separatamente dagli utenti. Il Full Self Driving Tesla, attualmente in ritardo e con alcune imperfezioni, è uno dei prodotti più attesi del mercato, che potrebbe portare a un business davvero molto redditizio per l’azienda. Inoltre, l’imprenditore pensa anche ad una situazione ipotetica di un mercato completamente saturato di auto elettriche Tesla, nel quale milioni di utenti potrebbero poi essere portati a comprare add-on software e servizi relativi alla guida autonoma a vari livelli, alimentando così la popolarità del marchio e, di conseguenza, i flussi di guadagno della casa automobilistica di sua proprietà, indipendentemente dall’andamento della vendita di vetture elettriche.

Nonostante la guida autonoma stia attualmente incontrando alcune difficoltà tecnologiche e normative, il CEO di Tesla sembra essere molto fiducioso sul futuro di questa tecnologia. Infatti, Musk potrebbe avere degli assi nella manica nascosti, con funzionalità e upgrade di cui ancora non siamo a conoscenza. Il tutto sarebbe anche sostenuto dall’enorme successo delle proprie vetture, che vede al primo posto la Tesla Model Y, confermata come auto più venduta in assoluto in Europa nei primi mesi dell’anno.

Come detto, la sfida lanciata da Tesla sta avendo un impatto significativo sul mercato delle auto elettriche, che sta alimentando un circolo virtuoso che sta spingendo anche altri produttori a ridurre i prezzi dei propri modelli e a investire sempre di più nella tecnologia elettrica. Questo dimostra che Tesla sta ottenendo sempre più successo e popolarità tra i consumatori, il che ha portato Musk a essere fiducioso del futuro dell’azienda tanto da essere libero di lanciare provocazioni che alimentano la curiosità sui nuovi prodotti e servizi attualmente non annunciati ufficialmente o in fase di sperimentazione. Il futuro delle auto sembra quindi essere sempre più legato all’elettrico e alla guida autonoma, e Tesla sembra essere in prima linea in questo processo di cambiamento. Resta da vedere come evolverà la situazione e come risponderanno gli altri produttori del settore.

Potrebbe interessarti anche: Elon Musk non ha dubbi: Tesla Cybertruck sarà un’auto incredibile