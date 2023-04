Opera ha rilasciato attraverso il sito ufficiale dell’azienda, una versione ad accesso anticipato del suo nuovo browser Opera One, il nuovo software, completamente ridisegnato, dovrebbe approdare su tutte le principali piattaforme entro la fine dell’anno.

Oper One è stato progettato e sviluppato guardando al futuro, predispone infatti ampi spazi nella barra laterale e in quella degli indirizzi per future funzionalità ed estensioni di intelligenza artificiale generativa; il nuovo browser però non si limita a questo e implementa una nuova funzione per le schede che si prospetta molto comoda.

Opera One è il nuovo browser dell’azienda che strizza l’occhio all’intelligenza artificiale

Una delle funzioni maggiormente pubblicizzate dall’azienda nel video di lancio, visibile poco sotto, è la cosiddetta “isola di schede”: Opera One è in grado di raggruppare automaticamente e in modo intuitivo tutti i siti web aperti dall’utente in base al loro contenuto. Ciò consente non solo di ridurre la confusione che spesso si crea nei browser quando ci sono molte schede aperte, ma dà anche la possibilità agli utenti di passare in maniera semplice da un gruppo di schede ad un altro, districandosi con agilità fra attività lavorative e personali.

Ovviamente, nonostante il nuovo browser sia in grado di raggruppare in maniera autonoma le schede, ciò non toglie che gli utenti abbiano la possibilità di raggruppare manualmente le pagine web aperte, è infatti possibile trascinare una scheda e rilasciarla in un altro gruppo, oppure crearne di nuovi.

L’isola di schede non è però l’unica novità (oltre a quelle di carattere estetico) di Opera One: il browser infatti viene fornito con ChatGPT, ChatSonic e AI Prompt abilitati per impostazione predefinita (la funzione AI Prompt fornisce diversi consigli agli utenti sui modi in cui possono utilizzare i chatbot).

Come anticipato in apertura la versione stabile del browser verrà rilasciata entro la fine dell’anno su tutte le principali piattaforme ma, recandovi sul sito ufficiale dell’azienda, avete già la possibilità di scaricare la versione ad accesso anticipato del nuovo browser Opera One.

