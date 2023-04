Se siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming ad un ottimo prezzo e anche se solo avete bisogno di un laptop in grado di offrire prestazioni elevate sia lato CPU che lato GPU vi segnaliamo un’ottima offerta dell’Acer Store che proposte in forte sconto l’ottimo Acer Nitro 5 nella versione AN515-46.

Il notebook è dotato di processore AMD Ryzen 7 6800H e della scheda video NVIDIA RTX 3060, proponendo, quindi, una combinazione CPU + GPU davvero ottima. A fare la differenza, però, è il prezzo. Grazie all’offerta in corso è possibile acquistare il laptop ad un prezzo di appena 1.019,05 euro.

Vediamo come sfruttare la promozione disponibile sullo store di Acer.

Acer Nitro 5 con NVIDIA RTX 3060: ecco l’offerta dello store ufficiale

Con l’offerta in corso, Acer Nitro 5 (AN515-46) diventa il notebook da gaming su cui puntare, proponendo un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Il laptop, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 1.019,05 euro, con uno sconto netto rispetto al listino di 1.599 euro.

Per accedere alla promozione non dovete fare altro che raggiungere lo store di Acer tramite il link qui di sotto e aggiungere il laptop al carrello. Successivamente, direttamente nel carrello, è necessario aggiungere il codice promozionale ACER5 che garantirà l’applicazione di uno sconto aggiuntivo.

Acquista qui il notebook di Acer

L’offerta in corso è valida per un periodo di tempo limitato e solo sull’Acer Store. Il notebook è disponibile con consegna gratuita (in 1-4 giorni lavorativi) e con possibilità di acquisto in 3 rate mensili senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal o con Klarna. Ecco il link per sfruttare la promozione:

>> Acquista Acer Nitro 5 al prezzo scontato di 1.019,05 euro <<

Le specifiche complete del notebook da gaming di Acer

L’offerta in corso è particolarmente interessante per via della possibilità di acquistare un notebook tanto potente ad un prezzo davvero contenuto. Il rapporto qualità/prezzo dell’Acer Nitro 5 in offerta è al top e la combinazione tra la CPU e la GPU proposta promette prestazioni notevoli.

Il laptop può contare sul processore AMD Ryzen 7 6800H. Si tratta di un processore con 8 Core e 16 Thread, realizzato con processo produttivo TSMC FinFET a 6 nm e con architettura Zen 3+. Il processore può contare su di una frequenza base di 3,2 GHz e su di un boost di 4,7 GHz.

Per quanto riguarda la scheda video, invece, troviamo la NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata. Si tratta di una GPU di riferimento assoluto per i notebook da gaming che ora viene proposta ad un prezzo decisamente interessante (in genere, a questo prezzo troviamo laptop con RTX 3050). In gaming (ma non solo) la RTX 3060 riesce ad offrire prestazioni di ottimo livello.

A completare la scheda tecnica dell’Acer Nitro 5 troviamo 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (con possibilità di espansione per espandere la dotazione in base alle proprie esigenze). Da notare anche la presenza di un display da 15,6 pollici di diagonale con pannello IPS in 16:9 caratterizzato da risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz.

Tra le specifiche troviamo anche il supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e una porta Ethernet Gigabit. Da notare anche la presenza di una porta HDMI, per un collegamento agevole ad un monitor esterno, oltre a 1 porta USB 3.2 Gen 2 di tipo C, 2 USB 3.2 Gen 2 di tipo A e 1 USB 3.2 Gen 1 di tipo A.

La tastiera è retroilluminata, dotata di layout italiano e del comodo tastierino numerico laterale. La scocca del laptop è nera, come da immagini allegate. C’è un touchpad di buone dimensioni. Acer Nitro 5 presenta un peso di circa 2 chilogrammi, risultando, quindi, anche facilmente trasportabile ed utilizzabile in mobilità.

Da notare che Acer Nitro 5 è disponibile senza sistema operativo preinstallato. Non è un problema in quanto basta davvero poco per effettuare un’installazione pulita di Windows (per maggiori dettagli potete guardarvi il video qui di sotto).