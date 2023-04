Xiaomi sta attraversando un periodo particolarmente frenetico per quanto riguarda il proprio ecosistema di prodotti il quale ha accolto nella giornata di ieri lo Xiaomi 13 Ultra, punta di diamanta della lineup, e i nuovi tablet Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro (trovate qui il nostro articolo dedicato) e si appresta ad abbracciare due nuovi prodotti di altrettante categorie: lo Xiaomi Game Controller e la seconda generazione del compressore portatile del sottobrand Mijia la cui prima iterazione si è rivelata incredibilmente popolare. Scopriamone insieme i dettagli.

Ecco Xiaomi Game Controller, il joypad economico che non vuole scendere a compromessi

Partiamo dallo Xiaomi Game Controller il quale non è altro che una versione economica del Gamepad Elite Edition svelato lo scorso anno. Nonostante ciò, il joypad promette caratteristiche di rilievo per gli appassionati di gaming grazie a una connettività completa che supporta tre metodi di connessione: Bluetooth, cavo USB-C o un comodo ricevitore wireless. Rimanendo sulla connettività, il dispositivo supporta la connessione dual-handle su PC Windows e Smart tv.

Dal punto di vista del design, il controller presenta un’estetica coerente con quella del brand con linee stondate, colori pastello e un’impostazione dei tasti che ricorda quella dei joypad per console Xbox di ultima generazione. Il gamepad è dotato di un ampio bilanciere coadiuvato dal pulsante lineare Hall il quale si occupa di simulare alcuni effetti di gioco quali accelerazioni, spari o frenate.

Per quanto concerne l’ergonomia, essa è garantita dal giroscopio a 6 assi il quale integra il controllo somatosensoriale, funzione presa in prestito dal Gamepad Elite Edition che garantisce una maggiore immersività, nonché una disposizione dei tasti ergonomica i quali, a dire dell’azienda, possono resistere ad almeno 1 milione di pressioni.

Lato meramente tecnico, il Game Controller può contare su una batteria al litio ricaricabile che promette una durata di circa 20 ore con una sola ricarica; detto ciò, il dispositivo può essere utilizzato in fase di ricarica, come avviene per la maggioranza dei modelli in commercio.

Prezzo e disponibilità

Lo Xiaomi Game controller non delude dal punto di vista del prezzo; il dispositivo è attualmente in vendita su Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding del colosso che di recente ha accolto i nuovi Mijia Smart Audio Glasses, al costo di 199 yuan, poco più di 26 euro al cambio.

Xiaomi annuncia la seconda generazione del proprio compressore portatile

Come anticipato in apertura, il colosso cinese è costantemente al lavoro per rimpolpare le fila del proprio ecosistema con le categorie di prodotti più svariate; uno tra i dispositivi ad aver ottenuto un sorprendente successo negli ultimi anni è senza dubbio il compressore portatile Xiaomi il quale, come spesso accade con i prodotti del brand, è riuscito a riscrivere gli standard della categoria proponendo un design appagante, minimale e allo stesso tempo funzionale in un prodotto che svolge egregiamente il proprio lavoro.

Ebbene, l’azienda, mai doma, ha annunciato la seconda generazione del suddetto compressore.

Il Mijia Tire Inflator 2, questo il nome completo, utilizza un cilindro di 19mm di altissima precisione realizzato in lega di alluminio pressofusa che può garantire una pressione di gonfiaggio massima di 150 psi, superiore alla maggior parte dei compressori in commercio.

Il dispositivo riprende a piene mani dalla sua prima iterazione proponendo nuovamente il sistema di rilevamento digitale della pressione grazie al display integrato nella parte superiore. Peraltro, il compressore è in grado di calibrare la pressione degli pneumatici; gli utenti possono infatti impostare una pressione personalizzata e il prodotto smetterà di gonfiare le gomme una volta raggiunto il livello impostato. In aggiunta, il dispositivo potrà contare su 6 livelli di pressione preimpostati.

Il nuovo compressore supporta il gonfiaggio degli pneumatici anche da posizione sollevata e vanta un sistema d’illuminazione integrato al fine di favorire le operazioni di gonfiaggio in condizioni di scarsa luce nonché in posizione precarie come sul bordo della strada, ad esempio.

Per quanto concerne le mere specifiche tecniche il dispositivo può vantare una velocità di gonfiaggio del 25% superiore rispetto al modello precedente, garantendo uno pneumatico gonfio in soli 8 minuti, a dire dell’azienda. Il compressore di nuova generazione aggiorna la propria interfaccia USB potendo ora contare su una porta USB Type-C e su una capiente batteria da 2000 mAh la quale promette un’autonomia di gonfiaggio di 10 pneumatici.

Prezzo e disponibilità

Il Mijia Tire Inflator 2 è attualmente disponibile all’acquisto sul sito del produttore a un prezzo di 199 yuan, circa 26 euro al cambio. Un dispositivo che promette di stupire gli appassionati con il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, di nuovo.

