WINDTRE ha annunciato ufficialmente la disponibilità della sua tecnologia FWA Outdoor 5G, che consente la connettività in banda ultralarga anche nei piccoli comuni e nelle zone remote del Paese, dove le connessioni in fibra ottica non sono disponibili.

Maurizio Sedita, direttore commerciale di WINDTRE, presentando la nuova offerta ha dichiarato che la connettività veloce sta diventando sempre più centrale nella vita delle persone e delle aziende e che con il lancio della nuova offerta in FWA 5G, l’azienda si impegnerà a superare il divario digitale, investendo in una rete sempre più accessibile e che possa portare benefici anche nei centri abitati più piccoli e scarsamente collegati.

Le nuove offerte di WINDTRE con l’FWA Outdoor 5G

Per sfruttare la tecnologia Fixed Wireless Access (o FWA) occorre installare un’antenna all’esterno della propria abitazione, collegata alla rete di quinta generazione di WINDTRE e che funzionerà assieme alla precedente versione in FWA 4G. Per navigare sulla rete 5G sarà necessario avere un’offerta abilitata e un dispositivo compatibile.

Per usufruire della tecnologia, l’operatore ha reso disponibile la nuova offerta Super Internet Casa 5G, che include la navigazione illimitata su internet con velocità fino a 300 Mbps e l’installazione gratuita di modem Wi-Fi e antenna 5G, al costo di 23,99 euro al mese per i clienti di rete mobile WINDTRE e di 25,99 euro al mese per i nuovi clienti. I proprietari di partita IVA possono invece ottenere le stesse condizioni con l’offerta Super Internet Professional al costo di 12,49 euro al mese.

La medesima offerta è disponibile anche nella soluzione Super Internet Casa 5G & Netflix, che include nel prezzo il piano di abbonamento Standard a Netflix. Tutte le offerte sottoscrivibili includono infine la possibilità di ottenere giga illimitati su 3 SIM WINDTRE intestate al proprietario della linea e 12 mesi di Amazon Prime inclusi.

Attualmente la tecnologia FWA Outdoor 5G è disponibile soltanto nelle regioni di Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Sicilia e Toscana e verrà estesa gradualmente in tutta Italia.