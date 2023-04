Ultenic, brand specializzato nella produzione di dispositivi intelligenti per la pulizia della casa ha presentato in queste ore Ultenic FS1, un nuovo aspirapolvere cordless dalla grande potenza e dall’elevata autonomia. Non sono queste però le caratteristiche che lo rendono decisamente interessante, quanto piuttosto la presenza di una base di svuotamento automatico.

Se seguite il mercato degli aspirapolvere robot, saprete che negli ultimi tempi abbondano i modelli che svuotano da soli il contenitore della polvere, approfittando di un sacchetto presente nella base di ricarica. In questo modo l’utente può pianificare le pulizie e sostituire il sacco della polvere una volta ogni due mesi.

Ultenic FS1 rivoluziona il mercato

Perché non portare una soluzione simile anche sul mercato degli aspirapolvere cordless, dove le novità non sono sempre così eclatanti? Ecco dunque che Ultenic FS1 introduce una comoda novità, con la base di ricarica che diventa un raccoglitore per la polvere, così da avere l’aspirapolvere sempre pronto quando serve, senza perdere tempo a svuotare il raccoglitore e riducendo lo sporco in casa.

Dal punto di vista tecnico Ultenic FS1 è un aspirapolvere a cui non manca nulla: motore digitale da 450 watt che fornisce una potenza di aspirazione impressionante, pari a 30.000 PA (140 AW), per raccogliere qualsiasi tipo di sporco, dal più sottile al più grande. La modalità Auto-Boost permette di ottimizzare le prestazioni a tutto vantaggio dell’autonomia. La batteria infatti consente di raggiungere senza problemi i 60 minuti di utilizzo, un risultato davvero ottimo.

Ultenic FS1 utilizza anche un sistema di filtrazione a 5 strati, per trattenere il 99,99% della polvere e delle particelle più sottili, migliorando la qualità dell’aria ed evitando che il motore si rovini. Il tubo telescopico permette inoltre di adattare l’aspirapolvere a qualsiasi esigenze, rendendolo ancora più versatile anche negli spazi ristretti.

Previous Next Fullscreen

Il display consente di avere sempre tutte le informazioni sotto controllo e di modificare i parametri di pulizia. La batteria è sostituibile e nella base di ricarica è presente un apposito slot così da caricare due batterie contemporaneamente e avere una maggiore autonomia. Sulla spazzola motorizzata sono inoltre presenti i LED che consentono di illuminare al meglio anche le aree più buie per individuar lo sporco e raccoglierlo senza fatica.

Il pezzo forte di Ultenic FS1 è però la sua stazione di svuotamento automatico, che si attiva appoggiando l’aspirapolvere alla base di ricarica. Lo sporco presente nel contenitore da 550 ml viene aspirata in un sacchetto da 3 litri che riduce la necessità di svuotarlo frequentemente.

In occasione del lancio è possibile usufruire di un prezzo scontato rispetto a quello di listino, applicando il coupon da 50 euro presente nella pagina di Amazon, raggiungibile utilizzando il link sottostante. In questo modo pagherete appena 349 euro per Ultenic FS1, un prezzo davvero imbattibile per un simile prodotto.

Acquista Ultenic FS1 su Amazon

Informazione Pubblicitaria