All’inizio di quest’anno è emerso che Apple si prepara a lanciare delle nuove cuffie auricolari true wireless, il cui nome ufficiale dovrebbe essere Beats Studio Buds+, almeno ciò è quanto è stato scoperto grazie ad alcuni file interni di iOS 16.4.

Ora grazie al database dell’FCC (l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni) abbiamo la possibilità di scoprire qualche dettaglio in più sulle nuove cuffie del colosso di Cupertino.

Le cuffie Beats Studio Buds+ certificate dall’FCC

Stando a quanto è possibile apprendere, le nuove cuffie di Apple sono identificate dai numeri di modello A2872 e A2871 (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) e la relativa documentazione è stata presentata dal produttore statunitense all’inizio di questo mese.

Proprio tale ultimo aspetto suggerisce che il lancio ufficiale delle cuffie Beats Studio Buds+ potrebbe non essere molto lontano e il pensiero va immediatamente alla Worldwide Developers Conference 2023, attesa manifestazione in programma all’inizio di giugno.

Sulla base dei riferimenti scoperti in iOS è già possibile anticipare che le nuove cuffie di Apple potranno contare su alcune funzionalità molto popolari, come la condivisione audio, il cambio automatico del dispositivo e il comando di attivazione vocale Hey Siri.

Per quanto riguarda la parte hardware, le cuffie Beats Studio Buds+ non avranno i chip Apple W1 o Apple H1 ma un chip Beats proprietario e ciò significa che gli utenti dovranno rinunciare ad alcune funzioni di Apple AirPods e AirPods Pro (come il rilevamento in-ear, ossia la capacità di mettere automaticamente in pausa la riproduzione quando gli auricolari vengono tolti dalle orecchie). Nessun problema, invece, per il supporto sia all’ecosistema di iOS che a quello di Android.

Non mancheranno, infine, appositi controlli multimediali per la riproduzione/pausa e l’opzione per passare tra le modalità di cancellazione del rumore con una pressione prolungata.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Apple per scoprire in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare le sue nuove cuffie.

