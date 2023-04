Samsung ha annunciato il lancio ufficiale in Italia dei nuovi TV OLED S95C. Si tratta di una nuova gamma di TV OLED che va ad arricchire la famiglia di Smart TV Samsung della casa coreana proponendo tutte le caratteristiche peculiari della tecnologia OLED abbinando la tecnologia Quantum Dot sviluppata per i Neo QLED Samsung e il processore Neural Quantum.

I nuovi Smart TV sono già disponibili in pre-order, con la possibilità di scegliere tra tre diversi formati. C’è anche una promozione speciale: per i clienti che preordinano uno dei nuovi TV di Samsung c’è in regalo lo smartphone Galaxy Z Flip 4. Ecco tutti i dettagli in merito ai nuovi TV OLED appena lanciati dalla casa coreana.

I nuovi TV OLED S95C di Samsung arrivano in Italia

Samsung ha aperto ufficialmente i preordini per la nuova gamma di TV OLED S95C che va ad arricchire l’offerta di TV OLED della gamma 2023 di casa Samsung. A disposizione degli utenti ci sono tre opzioni: 55 pollici, 65 pollici e 77 pollici. La nuova famiglia di TV può contare sulla tecnologia Quantum Dot e sul processore Neural Quantum, soluzioni sviluppate per i Neo QLED dell’azienda che consentono di conservare ed esaltare le caratteristiche tipiche dei TV OLED andando a superarne i limiti in termini di luminosità e resa cromatica.

La serie può contare su di un refresh rate di 144 Hz e su tutte le funzionalità tipiche degli Smart TV di casa Samsung, a partire dall’apprezzato Gaming Hub e dal servizio Samsung TV Plus. Da segnalare anche la presenza della certificazione FreeSync Premium Pro di AMD. Anche il comparto audio è su livelli premium con Dolby Atmos e Samsung Object Tracking Sound.

Prezzi e promozione per il lancio

La nuova gamma TV OLED S95C di Samsung è già disponibile in preordine. Per quanto riguarda i prezzi, il listino ufficiale è il seguente:

55 pollici: 2.599 euro

65 pollici: 3.499 euro

77 pollici: 4.999 euro

Samsung ha preparato un’interessante promozione per i suoi clienti italiani. Effettuando il preordine tramite il Samsung Store, dal link qui di sotto, oppure presso un rivenditore aderente all’iniziativa, si riceverà un premio decisamente interessante. Per gli utenti che acquisteranno uno dei nuovi TV di Samsung in preordine, infatti, ci sarà il Galaxy Z Flip 4 in regalo. Per ottenere lo smartphone pieghevole di casa Samsung sarà sufficiente registrare l’acquisto (entro 15 giorni) su Samsung Members.

Ecco il link per il preordine di uno dei nuovi TV OLED S95C:

>> Acquista qui uno dei nuovi TV Samsung <<