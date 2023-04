La prima sport utility coupé del marchio smart debutta in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Shanghai. Il Mercedes-Benz global design team ha conferito alla nuovissima smart #3 un look premium e sportivo sia all’interno che all’esterno, con la stessa filosofia di design della smart #1.

Debutta a Shanghai il primo sport utility coupé firmato smart

Il design della nuova auto elettrica smart #3 punta su linee morbide e fluide volte a migliorare le prestazioni aerodinamiche del veicolo. Nella parte anteriore i fari LED CyberSparks si fondono nel look a muso di squalo, mentre la linea del tetto conferisce alla nuova smart un’elegante silhouette sportiva.

Lo spoiler, i montanti, il parafango posteriore e il paraurti creano una curvatura moderna, mentre le luci posteriori con elementi pixelati rafforzano il look premium e sportivo del nuovo coupé griffato smart.

L’abitacolo, ancora più spazioso rispetto alla smart #1, riprende lo stile sportivo degli esterni con linee circolari che evocano le prese d’aria delle turbine. La plancia confluisce senza soluzione di continuità nella console superiore che ospita il cockpit centrale sul quale svetta lo schermo da 12,8 pollici dell’infotainment dotato di un Beats Soundsystem con 13 altoparlanti.

Il comfort è assicurato dalla combinazione di luce naturale proveniente dal tetto e di luce artificiale proveniente dall’illuminazione ambient multicolor che esalta l’atmosfera spaziosa degli interni, mentre i poggiatesta integrati nei sedili aumentano il comfort durante la guida e sottolineano la vena corsaiola degli interni.

La smart #3 sarà disponibile in nuove colorazioni, tra cui un vibrante Photon Orange Metallic e un futuristico Electric Blue Matte per gli esterni e l’inedita tinta Vibrant Brown per gli interni.

Il nuovo sport utility coupé firmato smart verrà presentato al pubblico europeo a settembre in occasione dello IAA e verrà lanciato nei rispettivi mercati europei all’inizio del 2024. Ulteriori dettagli sulla nuova smart #3 per il mercato europeo saranno resi noti in seguito.

