La corsa selvaggia per superare gli scalper e accaparrarsi una PlayStation 5 è ormai un ricordo: la console Sony è disponibile con continuità ormai da qualche settimana, e in questi giorni potete portarvela a casa addirittura in offerta. Vediamo dove acquistarla al miglior prezzo, online e nei negozi.

PlayStation 5 in offerta da Esselunga

PlayStation 5 è stata lanciata al prezzo consigliato di 499 euro nella sua versione con lettore, ma a causa dei rincari per chip e materie prime la scorsa estate la cifra è salita a 549 euro. Superato il problema di approvvigionamento, la console current gen è disponibile al suo prezzo consigliato presso diversi rivenditori, senza più i folli rincari che vedevamo fino a qualche mese fa: anzi, alcuni punti vendita mettono a disposizione PS5 in offerta, come ad esempio Esselunga, che fa tornare il prezzo a quello originale, tagliando 50 euro dal listino.

Ebbene sì, PlayStation 5 è l’Offerta Tech di Esselunga di questi giorni e viene proposta a 499 euro nella versione con lettore in tutti i negozi aderenti: lo sconto è valido fino al 26 aprile 2023, salvo esaurimento scorte. Considerando che non parliamo di un negozio di elettronica, le scorte potrebbero non essere particolarmente generose. Per maggiori informazioni e per consultare la lista di punti vendita potete seguire questo link.

Altre offerte per acquistare PS5

Nel caso preferiate affidarvi a qualche shop online o non siate riusciti a trovare la console da Esselunga, potete sempre optare per le proposte di Amazon, eBay, MediaWorld e Unieuro. In questo momento su Amazon potete trovare il bundle con God of War Ragnarok a 569,90 euro (sconto di 50 euro rispetto al listino), con consegna gratuita in un giorno (se siete abbonati Amazon Prime), o in alternativa il bundle con secondo DualSense a 609,99 euro (niente sconti in questo caso).

Su eBay potete trovare PS5 in offerta a 499 euro, con spedizione gratuita, oppure in bundle con God of War Ragnarok a soli 10 euro in più, a 509 euro, presso lo stesso rivenditore (con più del 99% di feedback positivi):

Anche i negozi online di MediaWorld e Unieuro hanno PlayStation 5 disponibili, ma in questi casi il prezzo scende solo per il “solito” bundle con God of War, proposto da MediaWorld a 569,99 euro con spedizione gratuita. Per il resto i prezzi sono quelli consigliati (549 euro per la versione con lettore senza bundle).

Allora, siete finalmente riusciti a portarvi a casa una PlayStation 5?

