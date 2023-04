Chi cerca una e-bike dal prezzo competitivo finisce spesso per rivolgersi ai modelli provenienti dai mercati asiatici, caratterizzati nella maggior parte dei casi da un motore inserito nel mozzo posteriore, più economico ma anche meno adatto a determinati utilizzi. GOGOBEST GM27, il modello di cui vi parliamo oggi, è invece dotato di un motore centrale e, grazie anche ad alcune soluzioni tecniche adottate, è decisamente adatta ad usi in fuoristrada o in montagna.

La e-bike di cui vi parliamo oggi è anche protagonista di una interessante promozione, che la rende ancora più appetibile per chi cerca un mezzo per rimettersi in forma o per godersi al meglio la natura, senza faticare in maniera esagerata e senza spendere cifre elevatissime.

GOGOBEST GM27

Scopriamo subito la scheda tecnica di questa e-bike, che già dall’aspetto tradisce la sua natura off-road. Si parte da un motore montato in posizione centrale, in corrispondenza quindi del movimento centrale, con una potenza di picco di 350 watt, che permette di assistere la pedalata su pendenze fino a 35 gradi, consentendo di ridurre notevolmente lo sforzo necessario per superare anche gli strappi più difficili.

La batteria da 48V 10Ah consente di coprire fino a 50 Km di pedalata assistita, dato che ovviamente varia in funzione del livello di assistenza utilizzato, del tipo di percorso e del peso dell’utente. La batteria inoltre può essere rimossa, così da semplificare le operazioni di ricarica (operazione che impiega circa 5-6 ore). Il cambio è uno Shimano Altus con singola corona frontale e un pacco pignoni da 9 unità, così da superare qualsiasi ostacolo e pendenza senza mai sforzarsi troppo.

Grazie agli pneumatici da 27,5 x 3 pollici il comfort è sempre eccellente senza che la manovrabilità ne risulti compromessa. A migliorare il comfort di marcia contribuiscono anche le due sospensioni, anteriore e posteriore, ideali per superare agevolmente i terreni più accidentati e le discese più impervie.

Ottima anche la sicurezza, grazie ai due freni a disco idraulici, con dissipazione rapida del calore, così da garantire sempre una risposta pronta nelle frenate. GOGOBEST ha utilizzato un telaio di alluminio riuscendo così a contenere il peso a 35 Kg, nonostante i tanti componenti utilizzati. Questo significa che utilizzando la bici in modalità “muscolare” non avrete troppe difficoltà, almeno nei percorsi pianeggianti.

Lo schermo LCD, dotato di certificazione IPX54, permette di visualizzare tutte le informazioni relative alla bici, con i dati della carica residua, le impostazioni di assistenza e il controllo del cambio. Ricordate infine che i prodotti GOGOBEST vengono spediti dai magazzini situati un Europa, senza costi aggiuntivi e senza che vengano applicati dazi doganali. Inoltre è disponibile un coupon, NAE9YY8, che vi permette di risparmiare 150 euro sul prezzo di listino.

In questo modo pagherete solamente 1.679,99 euro invece di 1829,99 euro per GOGOBEST GM27. A seguire il link per l’acquisto dallo store ufficiale.

Acquista GOGOBEST GM27

