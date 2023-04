Il microcomputer Raspberry Pi è ampiamente utilizzato nell’ambito dell’emulazione di hardware vintage come cabinati Arcade e storici home computer.

Sul portale Hackaday è stato pubblicato il progetto relativo al cyberdeck CBM X64+, una rivisitazione del Commodore SX-64, versione portatile dell’iconico C64 degli anni ottanta.

Ecco come realizzare il cyberdeck CBM X64+

L’emulazione del celebre home computer è fornita da BMC64, un emulatore Commodore 64 che si avvia in circa quattro secondi capace di riprodurre a bassa latenza i giochi che possono essere caricati rapidamente da cassette virtuali, floppy disk e immagini ROM delle cartucce.

Il cyberdeck è alloggiato in uno chassis in legno costruito ad hoc per contenere il Raspberry Pi, il piccolo monitor da 8 pollici, la tastiera meccanica a 68 tasti ispirata a quella originale, i due joystick e la batteria Anker PowerCore. Il tutto può essere trasportato grazie alle maniglie laterali.

Nelle foto allegate al progetto è visibile anche un mouse Commodore 1351 che probabilmente è una riproduzione moderna collegabile tramite USB. A completare l’opera nostalgica ci sono il logo Commodore e il grezzo LED di alimentazione.

Tutti i dettagli e la lista dei materiali necessari per realizzare un esemplare possono essere trovati sulla pagina del progetto presente su Hackaday.

