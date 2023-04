Quasi due anni fa Google Earth introdusse Timelapse, una funzione che permette di mettere a confronto le immagini del nostro pianeta catturate dal satellite con le loro stesse riproduzioni catturate anno dopo anno. Con l’ultimo aggiornamento annunciato da Google nella giornata di ieri, l’arco temporale disponibile ha guadagnato gli ultimi due anni, il 2021 e il 2022, e le relative foto che testimoniano ancora meglio i cambiamenti della Terra, e dell’Italia.

Google Earth permette di andare avanti e indietro nel tempo fra il 1984 e il 2022, attraverso immagini frutto di compilazioni in 4D di milioni di fotografie satellitari. Al di là delle logiche differenze di qualità che subito si percepiscono fra i diversi momenti in cui sono state catturate, queste immagini palesano in che modo è cambiato il nostro pianeta, trasformazioni sia legate al clima che geologiche e legate all’intervento dell’uomo.

Il video che segue è un esempio che mostra vari luoghi emblematici: il deforestamento del Mount Burgess canadese e dello stato brasiliano del Mato Grosso, l’espansione della città messicana di Mérida e le conseguenze della siccità nel Lago d’Aral fra Uzbekistan e Kazakistan.

Guardando all’Italia, le conseguenze principali dei cambiamenti climatici mostrate dalle immagini di Google Earth sono legate alla siccità e al surriscaldamento. Qualcosa si nota già provando a interagire personalmente con la Timelapse del servizio. Ma per qualcosa di più pratico basta dare un’occhiata ai video pubblicati da Google sul proprio canale YouTube che mostrano come sono cambiate alcune città e regioni; nei nomi ci sono i link diretti ai filmati: Bologna, Milano, Roma, Venezia e la Sicilia.

In questa pagina trovate più di 800 video in timelapse di oltre 300 aree. Mentre per provare a fare avanti e indietro con questa funzione di Google Earth manualmente, basta toccare la voce relativa dalla sezione Voyager del servizio.

