Il settore delle offerte fibra ottica per la connessione Internet di casa registra oggi il debutto ufficiale di Enel Energia. La società, operatore del Mercato Libero dell’energia e parte del Gruppo Enel, ha lanciato oggi le sue prime offerte che consentono l’accesso ad Internet da casa tramite rete in fibra ottica FTTH oppure, in caso di indisponibilità di questa tecnologia all’indirizzo di casa dell’utente, tramite fibra mista rame FTTC. Le offerte per la connessione Internet casa lanciate oggi sono disponibili a prezzo scontato per i già clienti luce e gas di Enel Energia. Ecco i dettagli completi:

Ecco l’offerta di Enel Energia

A distanza di qualche mese dall’acquisizione di Melita (operatore di rete fissa con cui Enel Energia aveva una partner da diversi anni), debuttano oggi le prime offerte Internet casa di Enel Energia. La società, già punto di riferimento del Mercato Libero dell’energia, mette a disposizione l’accesso ad Internet da casa tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload (su rete Open Fiber) oppure, in caso di indisponibilità della fibra FTTH, su rete fibra mista rame FTTC fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

Per i già clienti Enel Energia (quindi con una tariffa luce o gas attiva nel Mercato Libero con il fornitore) è possibile attivare un nuovo abbonamento per la connessione Internet casa al costo di 22,90 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 24,90 euro al mese. Nel canone mensile è incluso (in comodato d’uso gratuito) il Modem WiFi 6 con il sistema smart home Homix di Enel X integrato. Per i clienti ci sono anche sconti esclusivi per l’acquisto di dispositivi smart dell’ecosistema Homix.

L’offerta non prevede alcun costo di attivazione e di installazione della linea. Da notare che la stessa offerta è disponibile anche per i non clienti Enel Energia. Le caratteristiche dell’offerta non cambiano. A cambiare, in questo caso, è solo il costo. L’offerta di Enel Energia per la connessione Internet per chi non è già cliente presenta un costo di 24,90 euro al mese per 12 mesi e 26,90 euro al mese successivamente. Anche in questo caso, il modem router è incluso.

Le offerte fibra di Enel Energia sono disponibili senza vincoli ma, in caso di recesso, prevedono il pagamento di un contributo di disattivazione pari ad una mensilità del canone. Per l’utente c’è anche l’obbligo di restituire il modem per evitare una penale di 50 euro. Per tutti i dettagli in merito all’offerta è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Enel Energia da cui è possibile verificare la copertura per procedere poi all’attivazione.

