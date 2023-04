I computer portatili offrono l’innegabile vantaggio di poter essere utilizzati ovunque, non richiedono scrivanie particolarmente grandi nemmeno quando li usate a casa. Il solo limite è dato dalle dimensioni dello schermo: per evitare di doversi portare appresso un computer troppo pesante o ingombrante i produttori non vanno oltre i 15-16 pollici.

Questo diventa però un limite per chi deve gestire dati, codice, stesura di testi o tabelle, visto che risulta quantomeno difficile tenere aperte più finestre su uno schermo di piccole dimensioni. Per risolvere il problema la soluzione è un triplo schermo, un sistema da agganciare allo schermo principale che aggiunge altri due display a quello del notebook, così da triplicare lo spazio utile a disposizione.

Tre schermi sono meglio di uno

La soluzione arriva ancora una volta da Cafago, store online che spedisce anche nel nostro Paese senza supplementi di prezzo. Parliamo di un sistema composto da un telaio da agganciare allo schermo del portatile, che deve avere una diagonale compresa tra gli 11,9 e i 14 pollici, e aggiunge altri due schermi da 15 pollici ai lati.

Entrambi utilizzano pannelli di tipo IPS LCD con una risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), con due porte USB Type-C, una per l’alimentazione e una per la trasmissione dei dati, e due porte mini HD. Non è necessario installare alcun driver o configurare un software, né con Windows né tantomeno con macOS.

Sul retro è presente un supporto per aiutare lo schermo principale a sorreggere il peso e il tutto si può ripiegare in maniera semplice per essere trasportato nella borsa insieme al portatile. Una soluzione perfetta dunque per chi ha la necessità di avere parecchie finestre aperte restando però su una piattaforma portatile e non fissa, con un costo decisamente abbordabile.

Attualmente potete acquistare il sistema a triplo schermo a 399,99 euro utilizzando il coupon C12123. Il prezzo include le spese di spedizione così come l’IVA. Questo significa che all’arrivo della merce in Italia non dovrete pagare dazi doganali o costi aggiuntivi, restando quindi tranquilli e certi del costo finale

Informazione Pubblicitaria