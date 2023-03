Quante volte avete voluto provare un drone, magari in campagna dove non disturbate nessuno, o nel vostro giardino? Potreste pensare che per soddisfare questo desiderio siano necessarie centinaia di euro, ma il drone che vi segnaliamo oggi, con una dotazione completa, costa poche decine di euro ed è in grado di darvi tante soddisfazioni.

Drone S68

Il drone, proposto oggi dallo store online Cafago, che spedisce senza costi aggiuntivi anche nel nostro Paese, è compatto e tascabile. È infatti possibile richiudere i quattro bracci che sorreggono le eliche, con una dimensione di appena 9 centimetri, tale da poter essere infilato nella tasca della giacca o in uno zainetto.

Pur essendo decisamente economico, il drone S68 RC è dotato di numerose funzioni tra cui il decollo e atterraggio con un solo tocco. In questo modo eviterete di danneggiarlo in quelle che sono le due fasi cruciali del volo. Il controller a 2,4 Ghz permette di effettuare rotazioni a 360 gradi, mantenimento dell’altitudine, volo laterale e controllo delle luci LED.

Previous Next Fullscreen

Dispone inoltre di una telecamera 4K per riprese e scatti aerei decisamente mozzafiato. Raggiunge una velocità massima di 10 Km/h e una velocità ascensionale di 3 Km/h, con il radiocomando che offre una copertura di 100 metri. La batteria offre un’autonomia di 15 minuti, che potrebbero sembrare pochi ma che, grazie all’offerta di oggi, possono triplicare.

Se il drone infatti è in vendita a 24 euro nella configurazione con una singola batteria, aggiungendo appena 6 euro potrete portarvi a casa il kit con ben tre batterie, arrivando così a 45 minuti di autonomia complessiva, un risultato davvero soddisfacente. A seguire trovate il link per l’acquisto, a voi scegliere la versione che preferite. Noi vi consigliamo quella con tre batterie, proposta al prezzo di 30,71 euro.

Oltre alle spese di spedizione è inclusa anche l’IVA, quindi al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese non dovrete aggiungere dazi doganali o altri costi.

Acquista il drone S68 RC su Cafago

Informazione Pubblicitaria