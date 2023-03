Spotify è senza dubbio uno dei servizi di streaming più popolari tra quelli al momento disponibili e il suo successo è dovuto in parte anche alle sue playlist, grazie alle quali gli utenti possono coltivare le loro passioni o scoprire nuovi brani e artisti.

Una nuova funzionalità di Spotify

Tra le funzionalità più apprezzate vi sono anche le raccomandazioni personalizzate, che si basano su appositi algoritmi e suggeriscono contenuti basati sulla cronologia e sulle preferenze di ascolto.

Ebbene, nelle scorse ore il team di Spotify ha annunciato Niche Mixes, ossia un set di playlist personalizzate che combina tutto ciò che i vari Mix già disponibili offrono “in modo giocoso”.

In sostanza, a dire del team del servizio streaming, questa novità consentirà agli utenti di avere accesso a decine di migliaia di mix unici “basati su quasi tutto ciò a cui possono pensare”.

Per accedere a Niche Mixes gli utenti non dovranno fare altro che entrare nella sezione Made For You all’interno del tab Ricerca, così da trovare subito dai 5 ai 10 mix che gli algoritmi della piattaforma ritengono che possano essere di loro gradimento.

E così, chi desidera qualcosa di specifico, può per esempio cercare un’attività, un’atmosfera o un’estetica che descriva il momento in cui si trovi e aggiungere la parola “mix” alla fine per avere dei contenuti che possano risultare adatti alla situazione.

Inoltre, ogni giorno gli utenti visualizzeranno un nuovo mix che combina musica di artisti e generi che già conoscono.

I mix sono disponibili a livello globale per gli utenti Free e Premium che effettuano ricerche su Spotify in inglese.