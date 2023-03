Nella maggior parte dei casi i produttori si TV non montano speaker di altissima qualità, riservandoli ai modelli più costosi. Spesso quindi è necessario ricorrere a soluzioni esterne per ottenere un suono coinvolgente, in grado di rendere più divertente la visione di film e serie TV. Con l’offerta di oggi, attiva su Cafago, potrete portarvi a casa un prodotto di buona qualità senza spendere cifre esagerate.

Redmi Soundbar

Dotata di un design semplice in grado di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente, Redmi Soundbar è un sistema audio che migliora sensibilmente l’audio della vostra TV, grazie a due speaker della potenza complessiva di 30 watt e a un sistema Air Duct che enfatizza le basse frequenze.

È dotato di un sistema di fissaggio a parete, per chi ha la televisione montata a muro, ma può tranquillamente essere posizionata sotto alla TV o su un qualsiasi ripiano, per rendere più vivaci le scene e i dialoghi. Si collega alla TV (ma potete collegarla anche a un impianto audio o a uno smartphone) tramite cavo S/PDIF o AUX ma anche con Bluetooth 5.0, evitando così di dover ricorrere a cavetti per portare l’audio dalla sorgente.

È dotata di comandi posti sul lato destro della barra, che permettono di accendere e spegnere, mettere in pausa l’audio, regolare il volume e attivare la procedura di pairing per la connessione Bluetooth. Non vi servirà quindi un telecomando aggiuntivo ma potrete controllare tutto dalla TV/

Pesa appena 1.800 grammi, quindi può essere fissata senza preoccupazioni anche a pareti di cartongesso o sullo schienale di qualche mobile, e misura 780 x 64 x 63 millimetri, ideale dunque per TV di qualsiasi dimensione. Nella confezione di vendita trovate anche le viti per il fissaggio al muro e un cavo S/PDIF per avere la migliore qualità audio possibile.

Redmi Soundbar è attualmente in promozione su Cafago a soli 42,23 euro, prezzo che include l’IVA e le spese di spedizione dalla Germania. In questo modo non dovrete pagare costi aggiuntivi all’arrivo della merce nel nostro Paese e i tempi di spedizione saranno decisamente ridotti.

Informazione Pubblicitaria