Nella giornata di ieri, in occasione della Amplify Partner Conference, la multinazionale statunitense HP ha annunciato tantissime novità per la propria line-up di dispositivi e software dedicati al mondo gaming, con l’obiettivo di offrire ai giocatori tutto il necessario per divertirsi con i giochi che amano.

Tra le novità, rientrano i notebook OMEN Trascend 16, OMEN 16 e Victus 16, una intera gamma di monitor targata OMEN, la profonda integrazione con le periferiche da gaming (tastiere, mouse, cuffie e microfoni) di HyperX e il nuovo OMEN Gaming Hub, la suite che offre potenti funzionalità per ottimizzare e personalizzare l’esperienza utente. Scopriamo tutti i dettagli.

Tutte le novità di HP alla Amplify Partner Conference

Come anticipato in apertura, HP ha sfruttato l’edizione 2023 della Amplify Partner Conference per rinnovare profondamente il proprio portfolio prodotti destinati al mondo dei videogiocatori, presentando nuovi notebook, monitor e tanto altro.

Di seguito riportiamo le parole di Gagan Singh, General Manager di HyperX e Capo della divisione Gaming Strategy di HP:

Il mondo dei giochi continua a crescere in popolarità, immergendo sempre più persone in mondi emozionanti e coinvolgenti per fuggire, competere e connettersi con gli altri. HP sta migliorando ed espandendo un ecosistema di hardware e software di livello mondiale, progettato per potenziare i giocatori e offrire le migliori esperienze sia che stiano giocando, creando o connettendosi con amici e comunità.

OMEN Trascend 16: il primo notebook HP con schermo mini-LED

Partiamo dal nuovo HP OMEN Trascend 16, un notebook porgettato per il gioco e per la creazione di contenuti con uno schermo all’avanguardia, un telaio sottile e componentistica interna di fascia alta.

L’assoluta peculiarità del modello risiede nel suo display, il primo per la gamma con retroilluminazione mini-LED: si tratta di un pannello da 16 pollici in formato 16:10 con picco massimo di retroilluminazione a 1180 nit (supporta l’HDR 1000) e frequenza di aggiornamento a 240 Hz.

Il notebook è realizzato con un telaio in magnesio, guadagnandosi il titolo di notebook HP da gaming più sottile (19,9 mm lo spessore da chiuso) e leggero (poco meno di 2,1 kg), nonostante una batteria da 97 Wh.

Per quanto concerne le CPU, il notebook può essere configurato con le Intel di tredicesima generazione (fino al Core i9-13900HX); lato GPU, la soluzione top con cui può essere configurato è la GeForce RTX 4070 Laptop di NVIDIA. Per le memorie, si arriva fino a 32 GB di RAM (DDR5 a 5600 MHz) e fino a 2 TB di SSD (PCIe Gen4 NVMe TLC M.2).

HP OMEN Trascend 16 sfrutta al massimo il suo potenziale grazie ad alcuni accorgimenti software, come l’OMEN Dynamic Power (presente all’interno dell’OMEN Gaming Hub di cui parleremo più avanti), che rileva in tempo reale e con precisione le capacità di CPU e GPU e alloca dinamicamente la potenza tra i due cervelli, e grazie al nuovo OMEN Tempest Cooling, caratterizzato da un nuovo design (sistema di ventilazione quadrato) che offre una maggiore presa d’aria per migliorare significativamente il flusso d’aria e le temperature esterne (in questo modo, il laptop rimarrà sempre fresco).

HP OMEN 16 si rinnova con le CPU e GPU più recenti

Andando oltre il nuovo modello di punta, la gamma di notebook OMEN si aggiorna con il modello 2023 dell’OMEN 16, pensato per i videogiocatori più accaniti con il suo display da 16 pollici con risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento a 240 Hz e tempo di risposta da 3 ms.

Si tratta dell’HP OMEN 16 più potente di sempre che, lato CPU, può essere configurato con soluzioni Intel (fino al Core i9-13900HX) o AMD (fino al Ryzen 9 7940HS); lato GPU, la configurazione estrema è con la GeForce RTX 4080 di NVIDIA.

Come per il modello con display mini-LED, può essere configurato con un massimo di 32 GB di memoria RAM (tipo DDR5 a 5600 MHz) e con un massimo di 2 TB di SSD (PCIe Gen4 NVMe TLC M.2), specifiche che garantiscono tempi di caricamento incredibilmente rapidi, sia durante le sessioni di gioco che durante la creazione di contenuti.

Il laptop guadagna anche una nuova webcam con risoluzione Full HD che può essere estromessa grazie ad un comodo sportellino manuale; la fotocamera supporta Windows Hello, meccanismo previsto come autenticazione biometrica per l’accesso al sistema operativo in sicurezza.

HP Victus 16: soluzione “mainstream” per i videogiocatori

Il nuovo HP Victus 16 è pensato per quegli utenti che cercano un notebook che si adatti al loro modo di giocare e vivere: si tratta di un laptop da 16 pollici rivolto al grande pubblico ma che vuole offrire prestazioni elevate.

Lato CPU, è possibile configurarlo sia con soluzioni Intel Core di tredicesima generazione che con soluzioni AMD Ryzen serie 7000: nel primo caso, ci si può spingere fino al Core i7-13700HX; nel secondo caso, ci si può spingere fino al Ryzen 7 7840HS. Per quanto concerne la scheda grafica, la soluzione top con cui può essere configurato è la GeForce RTX 4070 Laptop di NVIDIA.

Disponibile nelle tre colorazioni Mica Silver, Performance Blue e Ceramic White, il nuovo HP Victus 16 dispone di una tastiera con retroilluminazione RGB e può contare su specifiche interessanti (opzionali) per la gestione delle temperature: tra queste, rientrano la HP OMEN Tempest Cooling e un sensore a termopila.

Un ecosistema “senza soluzione di continuità” grazie ad HyperX

Per la prima volta, HyperX e OMEN hanno progettato insieme i primi laptop da gioco al mondo con un modulo integrato per l’accoppiamento audio intuitivo e una soluzione a bassissima latenza tramite le cuffie HyperX Cloud II Core Wireless Gaming Headset (offerte in bundle sul sito ufficiale).

Abilitata su OMEN Transcend 16 Laptop e OMEN 16 Laptop, questa configurazione rapida e semplice consente a chiunque di entrare in un’esperienza di gioco senza soluzione di continuità con un audio impeccabile e pronto all’uso.

Tutti gli accessori (cuffie da gioco, tastiere, mouse e microfoni) targati HyperX completano i prodotti OMEN e Victus annunciati da HP per donare all’utente l’ecosistema da gioco definitivo.

La nuova gamma OMEN di monitor da gaming

Per cercare di soddisfare appieno le esigenze di tutte le categorie di videogiocatori o creatori di contenuti, HP ha presentato un’intera linea di monitor targata OMEN.

La gamma può contare su un totale di nove nuovi modelli che spaziano tra i 24 e i 34 pollici ma il fiore all’occhiello della gamma è indubbiamente l’HP OMEN 27k, caratterizzato da un pannello da 27 pollici con risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento a 144 Hz e illuminazione ARGB; tra le altre specifiche, rientrano la presenza di una porta HDMI 2.1, pensata per dare il massimo ai videogiocatori da console, e l’implementazione di uno switch KWM che permette il controllo di più dispositivi tramite un unico monitor, un’unica tastiera e un unico mouse.

Arriva la suite OMEN Gaming Hub

Per permettere a tutti i nuovi prodotti di esprimere il meglio, HP ha lanciato il nuovo OMEN Gaming Hub, una suite che offre nuove potenti funzionalità per garantire agli utenti, videogiocatori o creatori di contenuti che siano, esperienze ottimizzate e personalizzate a seconda delle loro esigenze.

Tra i nuovi strumenti rientrano la modalità ECO, che garantisce una maggiore durata della batteria (nell’ordine del 20%) e una riduzione fino a 7 dB del rumore della ventola (nei laptop OMEN e Victus), e le varie Performance Mode, Network Booster e System Vitals, oltre ad una soluzione di cloud gaming basata sul servizio GeForce NOW di NVIDIA.

Disponibilità e prezzi delle novità gaming targate HP

Tutte le novità presentate da HP alla Amplify Partner Conference dovrebbero essere disponibili, almeno negli Stati Uniti, nel corso della primavera.

Di seguito riportiamo i prezzi di tutti i nuovi dispositivi per il mercato statunitense:

Il notebook OMEN Trascend 16 ha un prezzo di partenza di 1669,99 dollari .

ha un prezzo di partenza di . Il notebook OMEN 16 ha un prezzo di partenza di 1299,99 dollari .

ha un prezzo di partenza di . Il notebook Victus 16 ha un prezzo di partenza di 1049,99 dollari .

ha un prezzo di partenza di . Il monitor OMEN 24 ha un prezzo di listino pari a 199,99 dollari .

ha un prezzo di listino pari a . Il monitor OMEN 27 ha un prezzo di listino pari a 249,99 dollari .

ha un prezzo di listino pari a . Il monitor OMEN 27s ha un prezzo di listino pari a 349,99 dollari .

ha un prezzo di listino pari a . Il monitor OMEN 27q ha un prezzo di listino pari a 299,99 dollari .

ha un prezzo di listino pari a . Il monitor OMEN 27qs ha un prezzo di listino pari a 429,99 dollari .

ha un prezzo di listino pari a . Il monitor OMEN 27k ha un prezzo di listino pari a 579,99 dollari .

ha un prezzo di listino pari a . Il monitor OMEN 32q ha un prezzo di listino pari a 399,99 dollari .

ha un prezzo di listino pari a . Il monitor OMEN 32c ha un prezzo di listino pari a 379,99 dollari .

ha un prezzo di listino pari a . Il monitor OMEN 34c ha un prezzo di listino pari a 479,99 dollari.

La maggior parte di questi dispositivi dovrebbero arrivare nel corso dell’anno anche in Italia e ritorneremo sull’argomento nel momento in cui dovessimo ottenere nuove informazioni.

