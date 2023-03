Tra le tantissime proposte delle Offerte di Primavera di Amazon c’è un dispositivo che si sta ritagliando uno spazio di primissimo piano: si tratta delle OPPO Enco Buds2. Le cuffie true wireless di casa OPPO, infatti, sono proposte ora in sconto del 60% (offerta già proposta brevemente qualche settimana fa) confermandosi uno dei “best buy” di questa nuova tornata di promozioni di Amazon. Ecco i dettagli dell’offerta:

OPPO Enco Buds2 in offerta su Amazon a 19,99 euro

Le OPPO Enco Buds2 sono proposte ora da Amazon al prezzo di 19,99 euro, con uno sconto del 60% rispetto al listino di 49,99 euro. L’offerta riguarda entrambe le colorazioni delle cuffie: la bianca e la nera (che include una colorazione azzurra nella parte interna della custodia per un particolare effetto bicolore).

Il prezzo ridottissimo non si traduce in specifiche tecniche di fascia bassa. Le OPPO Enco Buds2, infatti, non sono le classifiche cuffie da 20 euro che possono essere trovate tutti i giorni su Amazon. Si tratta, invece, di ottime cuffie true wireless con supporto al Bluetooth 5.2 e con la cancellazione intelligente del rumore in chiamata.

Tra le specifiche delle cuffie di OPPO troviamo un driver titanizzato da 10 mm, più che sufficiente per garantire una resa audio ben superiore alla media della fascia di prezzo. Interessante anche il dato sull’autonomia. Le OPPO Enco Buds2 sono accreditate di un’autonomia di 7 ore di riproduzione continuata con una sola carica. Con la carica della custodia, inoltre, l’autonomia sale fino a 28 ore. Le cuffie di OPPO sono, inoltre, certificate IPX4.

L’offerta Amazon dedicata alle OPPO Enco Buds2 è ancora in corso, anche se, considerando l’elevata convenienza, le unità disponibili potrebbero terminare a breve. Per sfruttarla è possibile raggiungere la pagina Amazon delle cuffie tramite il link qui di sotto:

