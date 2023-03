WhatsApp ha annunciato che è ora disponibile una nuova app desktop per Windows che si carica più rapidamente e consente di effettuare videochiamate di gruppo fino a 8 persone, chiamate audio fino a 32 persone e altre novità. Ecco i dettagli dell’update.

Ecco le novità di WhatsApp Desktop per Windows

Meta ha annunciato che la nuova app desktop di WhatsApp è più rapida nel caricamento e offre un’interfaccia più simile alla versione mobile dell’app. WhatsApp Desktop ora supporta le videochiamate di gruppo con un massimo di 8 persone e le chiamate audio con un massimo di 32 persone, tuttavia la società prevede di aumentare questi limiti in futuro.

L’app desktop nativa per Windows fornisce anche messaggistica crittografata end-to-end su smartphone, computer, tablet e altri dispositivi.

La nuova app WhatsApp nativa per desktop offre un’esperienza migliorata in termini di stabilità, poiché vengono utilizzate meno risorse di sistema, inoltre non utilizza più il framework Electron. L’app WhatsApp Desktop per Windows è disponibile nel Microsoft Store.

Il team di WhatsApp sta migliorando continuamente l’app desktop del suo servizio di messaggistica. Di recente è emerso che la società sta introducendo una funzionalità che consentirà agli utenti di inviare immagini nella loro qualità originale.

