Le auto radiocomandate non sono certo una novità ma quella che vi presentiamo oggi potrebbe stupire anche i più tecnologici tra i vostri amici, quelli avvezzi a ogni diavoleria. La S-012 RC Stunt Car, proposta dallo store online Cafago, oltre ad avere una forma alquanto bizzarra offre un sistema di controllo altrettanto inusuale.

Un radiocomando particolare

Già a un rapido sguardo si capisce che questo modellino radiocomandato non è come tutti gli altri. La forma particolare delle ruote gli permette infatti di muoversi in maniera diversa dal solito. S-12 RC Stunt Car è dotata di trazione integrale e di un radiocomando che permette di controllarne i movimenti in ogni direzione, di camminare su un lato e di fare quei burn-out che vediamo saltuariamente al termine di qualche gara motoristica.

Grazie a un tasto speciale è possibile modificare la forma dell’automobilina, che si piega e si inarca in diverse posizioni, con le ruote che possono finire sottosopra senza problemi. Fin qui niente di così straordinario però, se non fosse per il secondo metodo di controllo: una specie di guanto con un sensore di gravità che permette di controllare i movimenti della macchinina con la propria mano.

La copertura arriva fino a trenta metri, offrendo quindi ampi spazi di manovra per un divertimento senza pari. La batteria integrata nell’auto ha una capacità di 220 mAh e garantisce circa 25 minuti di autonomia, niente male davvero, e si ricarica in circa 60 minuti. Per il telecomando servono due classiche batterie stilo di tipo AA mentre il guanto/telecomando funziona con una semplice batteria a bottone di tipo CR2032.

Tutto questo a soli 23,99 euro, prezzo che include le spese di spedizione dal magazzino cinese ma soprattutto l’IVA. Questo significa che non dovrete pagare costi aggiuntivi né dazi doganali all’arrivo della merce in Italia. A seguire il link per l’acquisto su Cafago.

