Xiaomi sta facendo importanti progressi nel settore automobilistico e punta a rilasciare la sua prima auto elettrica entro il prossimo anno. Il team di ricerca e sviluppo di Xiaomi Auto ha recentemente brevettato un nuovo metodo di guida autonoma che tiene conto delle caratteristiche del conducente.

Xiaomi brevetta un sistema di guida autonoma personalizzato per il conducente

Il brevetto di Xiaomi descrive un sistema di guida autonoma che raccoglie informazioni sul conducente mentre guida per determinare il livello di guida autonoma per lui più sicuro che potrebbe dipendere da fattori come le sue abitudini di guida, l’abilità e l’esperienza.

Una volta determinato il livello e lo stile di guida del conducente, il sistema autorizza una modalità di guida autonoma adeguata alle sue capacità.

Le premesse per questo sistema di guida autonoma promettono bene, ma al momento non è chiaro se questa tecnologia verrà integrata nei prossimi modelli di auto che Xiaomi ha in programma di iniziare a produrre in massa nella prima metà del prossimo anno.

Xiaomi è il terzo produttore di smartphone al mondo per volume di vendite dopo Apple e Samsung e ha annunciato per la prima volta l’intenzione di iniziare lo sviluppo di auto elettriche nel 2021.

Il CEO di Xiaomi Lei Jun, ha recentemente dichiarato che la produzione di auto elettriche è progredita oltre le aspettative e i prototipi hanno recentemente completato con successo i test invernali, confermando che Xiaomi prevede di iniziare la produzione della sua prima auto elettrica durante la prima metà del 2024.

Potrebbe interessarti: Auto elettriche, quanto costa la ricarica in Italia