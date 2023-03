Il futuro della mobilità sostenibile si costruisce “mattoncino dopo mattoncino”. È da questo principio che è nata l’iniziativa Brick To The Future di Kia, realizzata da un’azienda italiana per conto del produttore sud-coreano per celebrare la prima vettura interamente elettrica del brand, già diventata un’icona di stile.

Parliamo di una riproduzione in scala 1:1 di Kia EV6, il simbolo del nuovo percorso imboccato dal costruttore verso una mobilità sempre più sostenibile, un modello pluripremiato e già diventato un vero e proprio ambasciatore del nuovo paradigma. Per realizzare questa bellissima opera, che misura 4.695 x 1.890 x 1.550 millimetri, sono stati utilizzati esclusivamente mattoncini LEGO, per celebrare le infinite forme che possono essere realizzate lasciando libero sfogo all’immaginazione.

Una KIA EV6 interamente in LEGO

Costruita con oltre 350.000 mattoncini LEGO e con oltre 800 ore di lavoro, la KIA EV6 è stata realizzata da BrickVision, azienda di Reggio Emilia fondata da Riccardo Zangelmi, primo e unico LEGO Certified Professional in Italia. Ci sono voluti 4 mesi per progettare e realizzare l’opera, che include anche un sistema di illuminazione perfettamente funzionante. In questo modo è stato possibile riprodurre anche i gruppi ottici, la cui forma è diventata un punto di riferimento a livello globale.

Kia EV6 è il primo dei veicoli a trazione completamente elettrica del marchio ed entro il 2027 il totale salirà a 14 modelli, realizzati utilizzando la piattaforma E-GMP. Brick To The Future partirà per una serie di roadshow dopo aver fatto bella mostra di sé presso il quartier generale di Kia Italia, passando per la Design Week di Milano e la Kia Energy House di Roma.

“Il percorso intrapreso da Kia – racconta Giuseppe Bitti, Managing Director & COO – è sempre più condiviso e sentito. I numeri delle vendite e la percezione di un brand sempre più forte e attento alla sostenibilità ci spingono ad accelerare nella direzione presa. Con questa realizzazione vogliamo coinvolgere tutti su impegno e risultati, rendendo visibile ogni nostro sforzo. L’idea di Brick To The Future va in questa direzione, far sapere che costruire un mondo migliore è possibile, mattoncino dopo mattoncino, naturalmente ponendosi come meta un traguardo ben definito e il più sostenibile possibile per una crescita che non intacchi il futuro delle nuove generazioni.”

Queste le parole di Giuseppe Bitti, Managing Director e COO di Kia Italia, mentre Giuseppe Mazzara, Marketing Communication e CRM Director aggiunge: