Col ritorno della primavera le giornate si allungano e cresce la possibilità di praticare attività all’aria aperta anche nelle ore serali, dopo il lavoro. Per molti si tratta di una valvola di sfogo dopo lo stress accumulato, per altri è una necessità per rimettersi in forma dopo lo stop dei mesi invernali.

Per tenere traccia delle attività svolte è diventato ormai indispensabile l’utilizzo di un fitness tracker, ma non sempre i brand più blasonati offrono soluzioni economiche. Anche cinquanta euro possono essere tanti per chi non è proprio appassionato e teme di buttare soldi per acquistare un prodotto destinato a prendere la polvere in fondo a qualche buio cassetto.

In realtà il mercato è pieno di alternative a basso e bassissimo costo ma l’offerta che vi segnaliamo oggi è di quelle da cogliere al volo, non fosse altro che per il prezzo irrisorio. A poco più di 6 euro infatti potete portarvi a casa un fitness tracker con schermo da 1,44 pollici, certificazione IP67 e numerose altre funzioni dedicate al fitness. Un prodotto quindi ideale per rimettersi in forma e che, in caso di inutilizzo, non avrà inciso particolarmente sulle vostre finanze.

Fitness tracker Y68

Fino a qualche anno fa i fitness tracker più economici erano sprovvisti di misuratore del battito cardiaco ma Y68, il fitness tracker proposto oggi da Cafago, dispone anche di questo sensore. Oltre alla frequenza cardiaca è in grado di misurare la percentuale di ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna, davvero niente male. Non si tratta ovviamente di un dispositivo medico per cui i dati visualizzati non vanno presi alla lettera, ma servono comunque per avere un’idea del proprio stato di salute.

Se vi piace correre, o fare camminate sportive per rimettervi in forma, il tracker è in grado di tracciare anche questo tipo di attività, insieme a skipping e addominali. Oltre alla distanza percorsa e ai dati cardiaci, tiene conto anche delle calorie consumate, riportando tutto nella companion app da scaricare sul dispositivo Android o iOS a cui si collega tramite Bluetooth.

Non mancano le funzioni intelligenti, come le notifiche di sedentarietà, utili per chi fa poco movimento, il controllo della musica e della fotocamera da remoto, le previsioni meteo e la sveglia, solo per citare le più interessanti. E non serve nemmeno un cavo per la ricarica visto che basta sganciare un lato del cinturino per rivelare una porta USB da inserire in un PC o in un carica batterie per ricaricare la batteria interna.

Ultima, ma non meno importante, va segnalata la certificazione IP567: potrete utilizzare Y68 sotto la pioggia senza problemi e nemmeno il sudore ne metterà a rischio il funzionamento. Potete acquistare Y68 su Cafago a soli 6,23 euro, IVA e spese di spedizione incluse, senza quindi dazi doganali o ulteriori costi da aggiungere.

