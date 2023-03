Questa seconda metà del mese di marzo offre tante occasioni per acquistare un nuovo notebook. In questo momento, infatti, gli store di Acer e Lenovo propongono svariate offerte per acquistare nuovi PC, laptop e altri dispositivi a prezzo scontato. Si tratta di un vero e proprio “fuori tutto” con tante occasioni di risparmio da sfruttare.

Lo store di Acer ha dato il via alle Offerte di Primavera, con sconti fino a 1.000 euro su una selezione di prodotti. Per quanto riguarda lo store di Lenovo, invece, ci sono un paio di coupon promozionali da utilizzare per ottenere uno sconto extra sull’enorme gamma di prodotti del brand.

Vediamo, nel dettaglio, le offerte disponibili:

Acer lancia le Offerte di Primavera: sconti fino a 1.000 euro

C’è tempo fino al prossimo 27 di marzo per sfruttare le offerte di primavera dell’Acer Store. Si tratta di una serie di sconti riservati alla gamma di notebook, PC, monitor e altri prodotti del brand con la possibilità di arrivare fino a 1.000 euro di sconto (sebbene il banner promozionale sul sito indichi “fino a 300 euro di sconto”).

Su tutti i prodotti proposti in promozione, inoltre, è possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che della possibilità di acquisto in 3 rate mensili e senza interessi, pagando con PayPal o Klarna. Per un quadro completo sulle promozioni è possibile accedere al link che trovate più in basso. Ricordiamo che i prezzi indicati sono da scontare. Vi basterà aggiungere il prodotto al carrello per ottenere lo sconto.

Di seguito, invece, vi proponiamo una selezione delle migliori offerte dell’Acer Store:

Per tutte le Offerte di Primavera dell’Acer Store è, quindi, possibile dare un’occhiata al link qui di sotto:

>> Scopri qui le Offerte di Primavera dell’Acer Store <<

Tante offerte sullo store Lenovo: fino al 25% sui notebook V Series, Yoga, Legion Gen 7 e ThinkBook

Anche lo store Lenovo mette a disposizione una serie di promozioni per chi è alla ricerca di un nuovo notebook. In questo caso, infatti, fino al prossimo 31 marzo sarà possibile utilizzare alcuni codici sconto, da aggiungere direttamente nell’apposita sezione del carrello, per ottenere un extra sconto su prodotti dell’azienda.

I codici sconto sono i seguenti:

LNVTB20 : questo coupon garantisce uno sconto del 20% su tutta la gamma ThinkBook

: questo coupon garantisce uno su tutta la gamma LENOVO25: questo coupon garantisce uno sconto del 25% su tutta la gamma di laptop V Series, su tutti gli Yoga e Legion Gen 7

In questo caso, c’è tempo fino al 31 marzo per sfruttare le promozioni. Questi coupon, però, non sono gli unici sconti attualmente disponibili sullo store di Lenovo. Attualmente, infatti, lo store di casa Lenovo può contare sulle offerte Smart Week con sconti fino al 35% (anche in questo caso validi fino a fine mese).

La gamma Lenovo è ricchissima di alternative e le opportunità per acquistare un ThinkPad, un ThinkBook, un Legion, un IdeaPad o uno Yoga a prezzo scontato non mancano di certo. Per quadro completo sulle offerte, quindi, consigliamo di fare riferimento al link riportato qui di seguito, copiando i codici che vi interessa utilizzare e andando a individuare il modello giusto da acquistare tra le proposte in sconto.

Ricordiamo che lo store Lenovo garantisce la consegna gratuita su tutta la gamma oltre alla possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi. Direttamente online è, inoltre, possibile richiedere un finanziamento a tasso zero Findomestic per dilazionare il pagamento del modello scelto.

>> Scopri qui tutte le offerte dello store Lenovo <<